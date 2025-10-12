Samsung szykuje cichą rewolucję dla użytkowników iPhone’ów

Samsung stworzył nowe narzędzie, które pozwoli znacznie łatwiej przenieść eSIM z iPhone’a na smartfon Galaxy – bez konieczności kontaktowania się z operatorem. Funkcja ma zadebiutować wraz z aktualizacją One UI 8.5, która trafi na pierwsze urządzenia w przyszłym roku.

Dotąd przenoszenie eSIM między iPhone’ami a telefonami z Androidem było dość kłopotliwe, zwłaszcza gdy chodziło o przesiadkę na urządzenie Samsunga. Proces wymagał pomocy operatora, co często oznaczało dodatkowe formalności i opóźnienia. Nowe rozwiązanie, nad którym pracuje Samsung, ma ten problem wyeliminować.

Według informacji ujawnionych przez Android Authority, w ustawieniach nowego One UI 8.5 pojawi się oddzielna opcja „Przenieś SIM z iPhone'a”. Dzięki temu użytkownik przeniesie swoją kartę eSIM z iPhone’a na Galaxy w kilku prostych krokach, bez angażowania obsługi klienta operatora.

Rozwiązanie ma bazować na efektach współpracy Google i Apple, którzy już wcześniej wdrożyli w Androidzie 16 i iOS 26 mechanizm pozwalający na łatwą migrację eSIM między ekosystemami, na razie dla urządzeń Pixel i iPhone na rynku amerykańskim. Wersja Samsunga ma wspierać trzy głównych operatorów w USA, czyli Verizon, AT&T i T-Mobile, z szansą na rozszerzenie kompatybilności o kolejne sieci na innych rynkach.