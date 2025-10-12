Samsung szykuje cichą rewolucję dla użytkowników iPhone’ów
Samsung intensywnienie pracuje nad nowym interfejsem One UI 8.5, dodając kolejne funkcje, dotąd niedostępne dla posiadaczy telefonów Galaxy. Najnowsza zainteresuje też użytkowników iPhone’ów.
Samsung stworzył nowe narzędzie, które pozwoli znacznie łatwiej przenieść eSIM z iPhone’a na smartfon Galaxy – bez konieczności kontaktowania się z operatorem. Funkcja ma zadebiutować wraz z aktualizacją One UI 8.5, która trafi na pierwsze urządzenia w przyszłym roku.
Dotąd przenoszenie eSIM między iPhone’ami a telefonami z Androidem było dość kłopotliwe, zwłaszcza gdy chodziło o przesiadkę na urządzenie Samsunga. Proces wymagał pomocy operatora, co często oznaczało dodatkowe formalności i opóźnienia. Nowe rozwiązanie, nad którym pracuje Samsung, ma ten problem wyeliminować.
Według informacji ujawnionych przez Android Authority, w ustawieniach nowego One UI 8.5 pojawi się oddzielna opcja „Przenieś SIM z iPhone'a”. Dzięki temu użytkownik przeniesie swoją kartę eSIM z iPhone’a na Galaxy w kilku prostych krokach, bez angażowania obsługi klienta operatora.
Rozwiązanie ma bazować na efektach współpracy Google i Apple, którzy już wcześniej wdrożyli w Androidzie 16 i iOS 26 mechanizm pozwalający na łatwą migrację eSIM między ekosystemami, na razie dla urządzeń Pixel i iPhone na rynku amerykańskim. Wersja Samsunga ma wspierać trzy głównych operatorów w USA, czyli Verizon, AT&T i T-Mobile, z szansą na rozszerzenie kompatybilności o kolejne sieci na innych rynkach.
One UI 8.5 nie jest jeszcze dostępne w wersji beta, ale według przecieków program testów ruszy w ciągu najbliższych tygodni. Stabilna wersja systemu trafi na rynek prawdopodobnie wraz z premierą serii Galaxy S26 w 2026 roku. Nowy interfejs ma też przynieść inne nowości, takie jak automatyczne filtrowanie połączeń i generowane przez AI podsumowania powiadomień.