Takich telewizorów jeszcze nie było. Tę markę warto mieć na oku

Na rynku telewizorów panuje spora konkurencja i z perspektywy konsumentów jest to dobra wiadomość. Tak samo dobrą wiadomością jest to, że na scenę wkracza właśnie nowy gracz, który może tutaj sporo namieszać.

Mowa o firmie Haier, która do tej pory w większości kojarzona była ze sprzętem AGD. Teraz wkracza także do salonów wraz z szeroką ofertą telewizorów. Dlaczego to takie istotne? Ot, chociażby dlatego, że w ofercie marki czeka na nas sporo modeli aspirujących do segmentu premium, a dostępnych w bardzo atrakcyjnych cenach.

Najwyższa jakość obrazu

Żeby nie być gołosłownym, czas pomówić o konkretach. Nowości firmy Haier obejmują trzy kategorie telewizorów: QD Mini LED, QLED i LED. W ramach każdej z nich możemy liczyć na najwyższą jakość obrazu w swojej klasie. Jeśli zależy Wam na absolutnie górnej półce, to zdecydowanie powinniście spojrzeć na tę pierwszą grupę.

To tutaj znajdziecie panele Mini LED wspomagane technologią kropki kwantowej, gwarantujące rewelacyjne kolory i perfekcyjny kontrast w każdej scenie. W parze z obsługą technologii Dolby Vision i HDR10+ daje to rewelacyjne wrażenia, które doceni każdy kinoman.

Zadowoleni będą także gracze, a to ze względu na obsługę wysokich częstotliwości odświeżania rzędu 144 Hz oraz obsługę nowoczesnych technologii, takich jak VRR czy ALLM. Telewizor sam potrafi dostosować częstotliwość odświeżania do akcji na ekranie, co gwarantuje ultrapłynny obraz w każdej sytuacji. Automatycznie aktywuje także tryb gry w celu maksymalnej redukcji opóźnień.

Inteligentne nie tylko z nazwy

Telewizory marki Haier pracują pod kontrolą systemu Google TV, co czyni z nich doskonały wybór dla wymagających użytkowników. To w dalszym ciągu najlepsze oprogramowanie, jeśli zależy Wam na dostępie do bogatej bazy aplikacji, obejmującej praktycznie wszystkie popularne platformy VoD i streamingowe.

To nie maszyna – to dzieło sztuki

No i głupio byłoby pominąć wątek wyglądu – w końcu telewizor to centralny element niemalże każdego salonu. Na całe szczęście tutaj telewizory Haier bynajmniej nie mają się czego wstydzić.

Urządzenia producenta wyróżniają się bardzo smukłą sylwetką, praktycznie „znikając” w momencie, kiedy pojawi się na nich obraz. W materiałach marketingowych nazywane jest to konstrukcją „Ultra Slim” i podejrzewam, że przypadnie do gustu wszystkim estetom.

Intrygująco prezentuje się także pilot. Jest smukły, nowoczesny i wyposażony w szalenie praktyczną funkcję pod postacią wbudowanego panelu słonecznego. Dzięki temu nie musimy już pamiętać o wymianie baterii, bo telewizor zadba o to sam. Nowoczesność w najlepszym, bo bardzo praktycznym wydaniu.

Haier H55M90EUX – klasa premium w rozsądnej cenie

Gdzie tego wszystkiego szukać? Ot, chociażby w modelu Haier H55M90EUX. Przy przekątnej rzędu 55” i rozdzielczości 4K to jeden z bardziej uniwersalnych urządzeń w topowej linii producenta. Ma wszystkie atuty, o których już pisałem, a przy okazji kilka dodatkowych asów w rękawie.

Jednym z nich jest bez wątpienia system nagłośnienia, gdzie oprócz standardowych głośników szerokotonowych dostajemy wbudowany subwoofer. To oznacza doskonałe niskie tony, a wraz z nimi absolutnie kinowe wrażenia – przynajmniej jak na standardy głośników wbudowanych w telewizor. Do tego warstwę audio wspomaga technologia dbx-TV, obejmująca m.in. optymalizację dźwięku w czasie rzeczywistym czy funkcję poprawy klarowności dialogów. No a oprócz tego telewizor oferuje wsparcie dla Dolby Atmos, co w tej klasie sprzętu jest już w zasadzie standardem.

Dostajemy więc solidną specyfikację godną segmentu premium. A wiecie, co jest w tym najlepsze? Że za taki model zapłacimy raptem 3699 zł. Doskonała oferta dla każdego, kto szuka rewelacyjnych parametrów za nieduże pieniądze.

Haier H55K85FUX – tanio, ale nadal premium

Żeby jednak nie było niedomówień – modele na drugim końcu skali także nie mają się czego wstydzić. Haier H55K85FUX od swojego krewnego z panelem QD Mini LED jest sporo tańszy, a nadal może się pochwalić bardzo bogatą funkcjonalnością.

Tutaj także znajdziemy panel o przekątnej 55” i rozdzielczości 4K, ale ze standardowym podświetleniem LED. Poza tym jednak telewizor ma większość zaawansowanych funkcji, których nie powstydziłyby się modele klasy premium, w tym obsługę technologii Dolby Atmos, VRR czy systemu dbx-TV. Co więcej, nawet tutaj wszystko pracuje pod kontrolą systemu Google TV, co oznacza gigantyczną bazę aplikacji i możliwość niemal nieograniczonego rozbudowywania funkcjonalności TV.

A cena? Bardzo przystępna. Za panel w takiej konfiguracji zapłacimy raptem 2299 zł, co sprawia, że Haier H55K85FUX jest co najmniej interesującą propozycją dla każdego, kto szuka dobrze wyposażonego telewizora za nieduże pieniądze.

Telewizory Haier – oferta, którą trzeba sprawdzić

Połączenie świetnych parametrów, bogatej funkcjonalności i niskiej ceny to coś, co jako konsumenci bardzo lubimy oglądać. Telewizory Haier oferują wszystkie te elementy. To marka, która ma szansę mocno namieszać na rynku i zdecydowanie warto się jej przyglądać bliżej. Ba, najlepiej od razu rzucić okiem na pełną ofertę producenta dostępną w Media Expert – jestem przekonany, że znajdziecie tam coś dla siebie.