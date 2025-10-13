Było 449, jest 149,99 zł, czyli szalona promocja na mysz klasy premium
Sprzęt dla PRO graczy nie należy do najtańszych, jednak nadrabia to osiągami. Dziś jednak możesz cieszyć się nim w naprawdę atrakcyjnej cenie.
Oczywiście Glorious Race D- Mat Wireless nie sprawi, że nagle dołączysz do elitarnego grona najlepszych z najlepszych. Jednak jest to gwarancja, że wszystkie błędy będą jedynie Twoją winą, ponieważ ten sprzęt z zasady nie zawodzi. Mowa jest tu w końcu o gamingowej myszce, która normalnie kosztuje 449 zł, ale dziś możesz ją kupić za 149,99 zł.
Glorious Race D- Mat Wireless
Jest to niezwykle lekki, bo 67 gramowy gryzoń. Dostosowany do osób praworęcznych. Mamy tu 6 przycisków, które można dowolnie przypisać, aby zyskać jeszcze większą przewagę w grach. Natomiast podświetlenie RGB podkreśla jej gamingowy sznyt.
Jeśli chodzi o łączność, to są tu dwie drogi: połączenie przewodowe przez USB-C, oraz radiowe przed adapter 2,4 GHz. Niezależnie od tego, które wybierzemy, to sensor Pixart 3360 o rozdzielczości do 12000 DPI będzie do naszej dyspozycji, gwarantując nam najwyższy poziom precyzji. A wszystko to za 149,99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.