Było 449, jest 149,99 zł, czyli szalona promocja na mysz klasy premium

Oczywiście Glorious Race D- Mat Wireless nie sprawi, że nagle dołączysz do elitarnego grona najlepszych z najlepszych. Jednak jest to gwarancja, że wszystkie błędy będą jedynie Twoją winą, ponieważ ten sprzęt z zasady nie zawodzi. Mowa jest tu w końcu o gamingowej myszce, która normalnie kosztuje 449 zł, ale dziś możesz ją kupić za 149,99 zł.

Glorious Race D- Mat Wireless

Jest to niezwykle lekki, bo 67 gramowy gryzoń. Dostosowany do osób praworęcznych. Mamy tu 6 przycisków, które można dowolnie przypisać, aby zyskać jeszcze większą przewagę w grach. Natomiast podświetlenie RGB podkreśla jej gamingowy sznyt.

Jeśli chodzi o łączność, to są tu dwie drogi: połączenie przewodowe przez USB-C, oraz radiowe przed adapter 2,4 GHz. Niezależnie od tego, które wybierzemy, to sensor Pixart 3360 o rozdzielczości do 12000 DPI będzie do naszej dyspozycji, gwarantując nam najwyższy poziom precyzji. A wszystko to za 149,99 zł.