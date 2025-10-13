Sprzęt

Było 449, jest 149,99 zł, czyli szalona promocja na mysz klasy premium

Sprzęt dla PRO graczy nie należy do najtańszych, jednak nadrabia to osiągami. Dziś jednak możesz cieszyć się nim w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:51
Oczywiście Glorious Race D- Mat Wireless nie sprawi, że nagle dołączysz do elitarnego grona najlepszych z najlepszych. Jednak jest to gwarancja, że wszystkie błędy będą jedynie Twoją winą, ponieważ ten sprzęt z zasady nie zawodzi. Mowa jest tu w końcu o gamingowej myszce, która normalnie kosztuje 449 zł, ale dziś możesz ją kupić za 149,99 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo
Glorious Race D- Mat Wireless

Jest to niezwykle lekki, bo 67 gramowy gryzoń. Dostosowany do osób praworęcznych. Mamy tu 6 przycisków, które można dowolnie przypisać, aby zyskać jeszcze większą przewagę w grach. Natomiast podświetlenie RGB podkreśla jej gamingowy sznyt.

Jeśli chodzi o łączność, to są tu dwie drogi: połączenie przewodowe przez USB-C, oraz radiowe przed adapter 2,4 GHz. Niezależnie od tego, które wybierzemy, to sensor Pixart 3360 o rozdzielczości do 12000 DPI będzie do naszej dyspozycji, gwarantując nam najwyższy poziom precyzji. A wszystko to za 149,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

gaming mysz komputerowa Glorious Race D- Mat Wireless
Zródła zdjęć: Glorious