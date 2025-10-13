Bezpieczeństwo

Nie wejdą bez tego do biura. Wielki bank korzysta z technologii

Idzie nowe także do biur. Skanowanie odcisków palców i oczu będzie dostępne przy wejściu oraz wyjściu z budynku, przynajmniej jeśli chodzi o pracowników wielkiego amerykańskiego banku.  

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:27
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nie wejdą bez tego do biura. Wielki bank korzysta z technologii

Pracownicy JP Morgan Chase będą musieli korzystać z danych biometrycznych, aby wejść do nowojorskiej siedziby głównej. Nie jest wykluczone, że wkrótce wszystkie inne placówki tego wielkiego banku pójdą w te same ślady. Wymóg ten początkowo miał charakter dobrowolny, ale teraz ma się to zmienić - od sierpnia jest obowiązkowy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Skan oka i odciski palców - ma to sens

Jeśli pracujesz w biurze, a tym bardziej w poważnej instytucji finansowej, jest wielce prawdopodobne, że za każdym razem, kiedy chcesz wejść do budynku, musisz wylegitymować się dowodem tożsamości. Jeśli zapomniałeś w porannej gonitwie o dowodzie, aby wejść z pewnością musiałeś nie raz przejść procedurę wyrabiania tymczasowej karty w recepcji lub prosić kolegę o pożyczenie wejściówki, za każdym razem, kiedy chciałeś opuścić swoje piętro. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MAXCOM Comfort MM445 4G
Telefon MAXCOM Comfort MM445 4G
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 512GB 6.7" Berylowa zieleń
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 128GB 5G 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 128GB 5G 6.7'' 120Hz Srebrny (CPO)
0 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799.99 zł
Advertisement

JP Morgan poszedł o krok dalej. W jego nowojorskiej siedzibie na Manhattanie, gdzie pracuje 10 tysięcy osób, pracownicy mają korzystać z odcisków palców lub skanu tęczówki oka, aby dostać się do biura. Wszystko to wielki bank tłumaczy względami bezpieczeństwa oraz umożliwieniem szybszego wejścia i wyjścia z pracy niż ze starą kartą identyfikacyjną.

I wcale nie jest to bezpodstawne, biorąc pod uwagę liczbę strzelanin w USA (jedna miała miejsce w pobliskim budynku w lipcu tego roku). 

Wykorzystanie danych biometrycznych do dostępu do pracy nie jest oczywiście czymś nowym, szczególnie z przypadku instytucji gromadzących wrażliwe dane. Ale nowe technologie wprowadzane przez bank spowodowały dyskusję o tym, jak daleko pracodawcy mogą się posunąć w kontrolowaniu swoich pracowników. 

Image
telepolis
banki JP Morgan technologia odciski palców technologia rozpoznawania twarzy skanowanie tęczówki
Zródła zdjęć: Tyler Olson / Shutterstock
Źródła tekstu: irishtimes.com