Nadchodzi Wi-Fi 8. Stawia na coś więcej niż prędkość

Chociaż Wi-Fi 7 nie zadomowiło się na dobre na naszych urządzeniach, to już trwają prace nad nową wersją standardu łączności bezprzewodowej. Wi-Fi 8 (802.11bn) tym razem nie ma się skupiać na wyższych prędkościach transferu danych. Kluczowe jest poprawienie stabilności i bezpieczeństwa. Firma TP-Link pochwaliła się pierwszymi, udanymi testami.

Nadchodzi Wi-Fi 8

Firma TP-Link ujawniła, że udało jej się przeprowadzić pierwsze testy Wi-Fi 8. Szczegóły niestety nie są znane. Wiemy jedynie, że na tym polu współpracowali z innym przedsiębiorstwem. Biorąc pod uwagę historię TP-Linka możemy domniemywać, że jest to Qualcomm. Natomiast nad modułami Wi-Fi 8 pracują też Broadcom, Intel, MediaTek oraz Marvell, więc mogła to być też jedna z tych firm.

Jak już wspominałem, nowy standard Wi-Fi nie ma się skupiać na poprawie prędkości, chociaż należy spodziewać się lekkiego postępu również i w tym zakresie. W teorii Wi-Fi 8 nadal ma pozwalać na maksymalne transfery na poziomie 46 Gbps. Do tego obsłuży trzy pasma (2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz), a także modulację 4096 QAM i kanały 320 MHz.

To, co nowe w przypadku Wi-Fi 8 to liczne rozwiązania, dzięki którym połączenie ma być bardziej stabilne i bezpieczne. Jedną z nowości jest Co-SR, czyli Coordinated Spatial Reuse. Technika ma dynamicznie dostosowywać poziomy mocy dla poszczególnych urządzeń.

Z kolei Co-BF, czyli Coordinated Beamforming zmniejszyć zakłócenia poprzez wyłączanie sygnału do urządzeń, które w danym momencie go nie potrzebują. Natomiast DSO (Dynamic Sub-Channel Operation) pozwoli na przypisywanie urządzeniom podkanałów, jeśli będą tego potrzebowały.