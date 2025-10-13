Huawei Pura 80 Ultra i Pura 80 Pro w Polsce. Taniej o 500 zł

Już 24 października 2025 r. na polskim rynku zadebiutuje seria Huawei Pura 80 – dwa modele: Huawei Pura 80 Ultra z podwójnym, mechanicznie przełączanym teleobiektywem oraz Huawei Pura 80 Pro z ultrajasną, 1-calową matrycą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Z okazji zbliżającej się premiery, na stronie huawei.pl można odebrać kupon rabatowy, obniżający cenę wybranego modelu aż o 500 zł. Aby otrzymać kupon rabatowy, wystarczy do 23 października 2025 r. zapisać się na listę mailingową na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/smartfony.

Kod rabatowy zostanie przesłany w dniu premiery, z możliwością wykorzystania do 23 listopada 2025 r. Należy zastosować go w koszyku przed przejściem do płatności. Szczegółowe informacje, wraz z opisem nowych produktów, dostępne są na huawei.pl.

Seria Huawei Pura 80

Pura 80 Ultra to flagowy model serii, wyróżniający się zaawansowanym systemem fotograficznym ze współdzielonym sensorem 50 Mpix, z którym współpracują dwa teleobiektywy peryskopowe. Dzięki ruchomemu pryzmatowi światło kierowane jest do wybranego obiektywu, co pozwala uzyskać dwa poziomy zoomu optycznego: 3,7x (83 mm, f/2.4, 50 Mpix) oraz aż 9,4x (212 mm, f/3.6, 12,5 Mpix). Na pokładzie jest też główna jednostka 50 Mpix z sensorem w formacie 1 cal oraz aparat ultraszerokokątny 40 Mpix.

Model Huawei Pura 80 Ultra wyposażony jest ponadto w ekran OLED 6,8 cala z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz. Silnikiem napędowym telefonu jest układ Kirin 9020 (7 nm, 4G) wspierany przez 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. Energię dostarcza akumulator 5170 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym (100 W) i bezprzewodowym (80 W). Całość zamknięta jest w obudowie z certyfikatem IP68/IP69.