Raspberry Pi to za mało? Nadchodzący Orange Pi 6 Plus to prawdziwy potwór
Orange Pi początkowo było jedynie klonem Raspberry Pi. Teraz jednak może pochwalić się znacznie szerszym zakresem komputerków, niż malinka.
Najlepszym dowodem na to jest nadchodzące SBC Orange Pi 6 Plus. Mamy tu do czynienia z potężną bestią stworzoną z myślą o AI. Mowa jest o nawet 45 TOPS wydajności dla sztucznej inteligencji, oraz do 64 GB RAM DDR5. Samo to wskazuje, że nie jest to raczej prosty SBC do klasycznych projektów, a raczej coś, co ma za zadanie operować na modelach AI.
Orange Pi 6 Plus
Sercem komputera ma być układ Cix CD8180 /CD8160. I tu pojawia się pewien zgrzyt: wedle specyfikacji jego NPU ma cechować się wydajnością do 30 TOPS. Jest to więc wartość o 15 TOPS mniejsza, niż deklarowana przez Orange Pi. Jest to 12-rdzeniowa konstrukcja z ośmioma rdzeniami ARM Cortex-A720 i czterema ARM Cortex-A520. Za przetwarzanie grafiki odpowiada natomiast Arm Immortalis-G720 MC10.
Interesująco wygląda także kwestia portów, zwłaszcza jak na komputer o wymiarach 11,5 × 10 cm. Dostajemy tu dwa porty USB-C 3.0 pełniące także funkcję zasilania i transferu obrazu. Dwa porty USB-A 3.0 i dwa USB-A 2.0, 2 Ethernet 5 Gbps, HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4, oraz AUX 3.5 mm.
Na płytce znajdziemy też microSD, oraz dwa M.2 PCIe, które pozwolą na podłączenie dwóch dysków SSD. Nie zabrakło także M.2 pod E-Key, dwóch złączy MIPI-CSI pod kamerki, oraz 40-pinowego GPIO. Jest to więc prawdziwy mocarz nie tylko pod względem czystej mocy, ale i dostępności złączy, który zawstydza nie tylko inne SBC, ale i większość laptopów na rynku. Mamy tu podstawę dla naprawdę złożonych i zaawansowanych projektów.
Urządzenie ma obsługiwać Windowsa ARM, Ubuntu, Androida i Debiana, oraz ROS2, czyli system skrojony pod robotykę. Niestety, producent nie podał daty premiery, ani ceny urządzenia.