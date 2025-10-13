Raspberry Pi to za mało? Nadchodzący Orange Pi 6 Plus to prawdziwy potwór

Najlepszym dowodem na to jest nadchodzące SBC Orange Pi 6 Plus. Mamy tu do czynienia z potężną bestią stworzoną z myślą o AI. Mowa jest o nawet 45 TOPS wydajności dla sztucznej inteligencji, oraz do 64 GB RAM DDR5. Samo to wskazuje, że nie jest to raczej prosty SBC do klasycznych projektów, a raczej coś, co ma za zadanie operować na modelach AI.

Orange Pi 6 Plus

Sercem komputera ma być układ Cix CD8180 /CD8160. I tu pojawia się pewien zgrzyt: wedle specyfikacji jego NPU ma cechować się wydajnością do 30 TOPS. Jest to więc wartość o 15 TOPS mniejsza, niż deklarowana przez Orange Pi. Jest to 12-rdzeniowa konstrukcja z ośmioma rdzeniami ARM Cortex-A720 i czterema ARM Cortex-A520. Za przetwarzanie grafiki odpowiada natomiast Arm Immortalis-G720 MC10.

Interesująco wygląda także kwestia portów, zwłaszcza jak na komputer o wymiarach 11,5 × 10 cm. Dostajemy tu dwa porty USB-C 3.0 pełniące także funkcję zasilania i transferu obrazu. Dwa porty USB-A 3.0 i dwa USB-A 2.0, 2 Ethernet 5 Gbps, HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4, oraz AUX 3.5 mm.

Na płytce znajdziemy też microSD, oraz dwa M.2 PCIe, które pozwolą na podłączenie dwóch dysków SSD. Nie zabrakło także M.2 pod E-Key, dwóch złączy MIPI-CSI pod kamerki, oraz 40-pinowego GPIO. Jest to więc prawdziwy mocarz nie tylko pod względem czystej mocy, ale i dostępności złączy, który zawstydza nie tylko inne SBC, ale i większość laptopów na rynku. Mamy tu podstawę dla naprawdę złożonych i zaawansowanych projektów.