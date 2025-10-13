Bank Millennium z komunikatem. Atakowana jest jedna grupa klientów
Bank Millennium wyjątkowo dobrze dba o bezpieczeństwo klientów, wydając to kolejny komunikat, dotyczący ich bezpieczeństwa. Nic dziwnego, coraz więcej osób pada ofiarami sprytnych oszustów podszywających się właśnie pod ten bank.
Atak na klientów z urządzeniami z systemem Android
Tym razem chodzi o fałszywą aplikację i utratę oszczędności życia. Całkiem niedawno Bank Millennium przestrzegał przed oszustwem na na oferty pracy, polegające na przesyłaniu przelewów ze swojego konta na wskazane konta bankowe. Teraz przyszła kolei na inne oszustwo.
Przestępcy wyłudzają dane karty przez fałszywą aplikację banku i NFC.
Bank na swojej oficjalnej stronie internetowej z komunikatami bezpieczeństwa przestrzega przed fałszywymi aplikacjami, które podszywają się pod aplikację Millennium na urządzeniach z systemem Android. Oszuści atakują nas SMS-ami oraz e-mailami, licząc że nie zauważymy podstępu i klikniemy link.
A co się zadzieje po zainstalowaniu aplikacji?
Po zainstalowaniu spreparowanej przez oszustów aplikacji, użytkownik proszony jest o "weryfikację karty" poprzez zbliżenie jej do telefonu (NFC) i podanie kodu PIN. Bank przestrzega klientów, że to jest perfidna pułapka - to sposób, w jaki cyberprzestępcy przechwytują nasze dane.
Jak nie dać się nabrać na ten przekręt?
Bank Millenium przypomina, że bankową aplikację powinniśmy pobierać jedynie z oficjalnego źródła, czyli w tym wypadku ze sklepu Google Play. Warto także pamiętać, że bank nigdy nie prosi o zbliżenie karty do telefonu, ani o podanie kodu PIN. Jeśli aplikacja wysunie takie żądanie możemy być pewni, że mamy do czynienia z oszustwem.