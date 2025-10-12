Huawei szykuje swojego iPhone'a Air

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami Huawei również szykuje swój własny bardzo cienki telefon. Najprawdopodobniej będzie on nosił nazwę Huaweia Mate 80 Air . Azjatyckie ptaszki ćwierkają, że smartfon będzie miał funkcję eSIM oraz 2 TB pamięci wbudowanej. Pewnie zobaczymy tam też układ Kirin 9030 .

Huawei też chce mieć swojego Aira

Huawei już wcześniej pracował nad podobnym urządzeniem, ale dopiero Apple spowodował u chińskiej konkurencji przyspieszenie prac. Oczywiście kluczowy rynek to Chiny. To tam Huawei ma większość swojej sprzedaży i to tam skutecznie walczy z konkurencją taką jak Apple czy Xiaomi. A chińscy klienci bardzo cenią sobie nowinki technologiczne. To właśnie powolne tempo Apple'a w takich rzeczach jak szerokie użycie Sztucznej Inteligencji spowodowało w dużej części spadek sprzedaży Apple'a w Państwie Środka.