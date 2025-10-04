Bank Millenium ostrzega klientów. Przeczytaj, zanim połkniesz haczyk

Uważaj na ogłoszenia jednego typu

Już od jakiegoś czasu Bank Millennium alarmuje o nowym schemacie wyłudzania danych oraz pieniędzy. Metoda ta rozprzestrzenia się niemal z prędkością światła w mediach społecznościowych i w komunikatorach typu WhatsApp. Warto podkreślić, że tego typu ogłoszenia pojawiają się bardzo często w zamkniętych grupach w social mediach i na popularnych komunikatorach.

Schemat jest prosty: oszuści oferują "pracę", polegającą na przesyłaniu przelewów ze swojego konta na wskazane konta bankowe. Wszystko po to, aby otrzymać wynagrodzenie, które jest dość atrakcyjne.

Wszystko na początku wygląda bardzo niewinnie, do tego stopnia, że łatwo się skusić. Tak ogłaszana praca wydaje się prosta, mało wymagająca i dobrze płatna. To naprawdę łatwy zarobek - za każdą aktywność typu polubienie posta, skomentowanie lub udostępnienie materiały w internecie, dostajesz drobne wynagrodzenie. I to na początku działa - otrzymujemy zwrot i bonusy. Ale to są jedynie kroki, mające uśpić naszą czujność. W momencie, kiedy zaufamy takiemu pracodawcy, ten przystępuje do ataku. Pozornie szybki zarobek natomiast zamienia się w szybką stratę, kiedy okazuje się że po kilku przelewach pieniądze przestają nagle wracać.

Pieniądze nie wracają z reguły w momencie, kiedy decydujesz się na większy przelew. Pieniądze wtedy nie wracają, a kontakt z "pracodawcą" natychmiast zostaje zerwany.

Jak się chronić?