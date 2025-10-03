Nie przepłacaj za pada do PlayStation. Znalazłem lepszy wybór

Mam już parę lat na karku, a że większość życia byłem i jestem graczem, to zdążyłem w tym czasie obskoczyć większość popularnych platform. W ciągu mojej gamingowej kariery na zmianę skakałem między PC i popularnymi w danym momencie konsolami. Siłą rzeczy przez moje ręce przeszło też sporo różnych padów. Nauczyłem się w tym czasie jednego: jeśli chcesz mieć święty spokój, najlepiej kupić oficjalny kontroler dla danej platformy. Tyle tylko, że to nie zawsze będzie najlepszy wybór.

Szczególnie że te oficjalne kontrolery kosztują w dzisiejszych czasach naprawdę absurdalne pieniądze i wbrew pozorom wcale nie oferują wszystkiego co najlepsze. Do czego zmierzam? Ano do tego, że jeśli planujecie zakup pada do PlayStation, to zamiast wydawać kupę kasy na oryginalnego DualShocka, warto najpierw sprawdzić YAXO Hornet Fury Elite. Później mi za tę radę podziękujecie.

YAXO Hornet Fury Elite – niedrogi pad z uniwersalnym zacięciem

YAXO Hornet Fury Elite to niedrogi kontroler inspirowany DualShockiem 4. Jeśli kiedykolwiek graliście na konsoli Sony, po wzięciu go do ręki natychmiast poczujecie się jak w domu. Znajdziecie tu dokładnie ten sam układ przycisków, ergonomię oraz komplet funkcji znanych z popularnego pada Japończyków. Główna różnica jest taka, że produkt YAXO znajdziecie w polskich sklepach za raptem 139 zł, a w promocji nawet taniej.

Za tę kwotę dostajecie w pełni nowoczesny kontroler bezprzewodowy kontroler. Urządzenie łączy się za pomocą Bluetooth 5.0 albo przewodowo, z wykorzystaniem kabla USB-C (to spora przewaga nad DualShockiem 4 z microUSB). Do tego jest zgodny nie tylko z konsolami PlayStation, ale także z PC, Androidem i iOS.

Pełna funkcjonalność

Jedna rzecz, która od razu przypadła mi do gustu w YAXO Hornet Fury Elite, to obecność wszystkich funkcji znanych z PlayStation 4. Nie jest sztuką znaleźć niedrogi kontroler Bluetooth. Gorzej, kiedy chcielibyście upolować model np. z płytką dotykową albo wbudowanym głośnikiem, bo te elementy często bywają przez producentów pomijane. Na szczęście nie tutaj. I jedno, i drugie jest na swoim miejscu. Znajdziemy tu także wbudowane gniazdo jack 3,5 mm, silniczki wibracyjne czy żyroskop.

Co to oznacza? Głównie to, że YAXO Hornet Fury zapewnia pełną kompatybilność z grami na PS4 oraz wszystkimi platformami, które opisane funkcje potrafią wykorzystać – a potrafi większość, w tym Steam czy macOS.

Ale fajne jest to, że w niedrogim padzie YAXO znajdziemy też względem pierwowzoru sporo usprawnień. Wspomniałem już chociażby o obecności złącza USB-C wykorzystywanego do ładowania. W dzisiejszych czasach jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż archaiczne microUSB, bo pozwala nam skorzystać z tej samej ładowarki co w przypadku smartfona czy innych nowoczesnych akcesoriów.

Najbardziej intrygująca jest jednak obecność gałek analogowych na bazie efektu Halla. O co chodzi? Ano o to, że tutejsze analogi bazują na nieco innej technologii niż w większości kontrolerów. Zamiast tradycyjnych potencjometrów wykorzystują sensory mierzące pole elektromagnetyczne i na tej podstawie przekładają ruchy gałek na sygnał wysyłany do komputera lub konsoli.

Co to oznacza w praktyce? Głównie tyle, że tutejsze analogi są znacznie mniej narażone na tzw. „drift”, czyli sytuację, kiedy w grze rejestrowany jest ruch, nawet jeśli sami nie dotknęliśmy pada. To częsta przypadłość, z którą borykają się nawet dużo droższe kontrolery. Zastosowanie podzespołów na bazie efektu Halla zmniejsza ryzyko jej wystąpienia praktycznie do zera.

Trzy lata spokoju

A skoro o tym mowa, to YAXO Hornet Fury Elite ma jeszcze jedną rzecz, która powinna zapewnić nam spokój ducha. Kupując kontroler dostajemy na niego aż trzyletnią gwarancję.

I wiecie co? Uważam, że to chyba największa zaleta tego pada zaraz obok ceny. Bardzo często przed zakupem tańszego produktu powstrzymuje mnie obawa, czy przypadkiem zaraz się nie popsuje i nie wyrzucę kasy w błoto.

Tym bardziej, że nie ma co się oszukiwać – jakość wykonania YAXO Hornet Fury Elite jest niezła, ale bynajmniej nie jest to poziom segmentu premium i da się tu dostrzec ewidentne kompromisy. Tyle że wcale mi to nie przeszkadza, dopóki pad działa, a na to mam gwarancję. Takiego komfortu nie miałbym przy wielu tanich kontrolerach sprowadzanych z Chin przez firmy-krzaki.

YAXO Hornet Fury Elite – niedroga opcja, z której będziesz zadowolony

Jeśli szukasz porządnego pada do konsoli lub komputera, wcale nie musisz przepłacać. Zamiast tego możesz wybrać YAXO Hornet Fury Elite za 139 zł lub mniej i dostaniesz świetny kontroler, który pod względem funkcjonalności bije wiele bardziej renomowanych produktów. Do tego dzięki trzyletniej gwarancji mamy pewność, że nowy nabytek będzie nam służył nieco dłużej niż miesiąc od zakupu. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie brzmi to po prostu jak dobra okazja.