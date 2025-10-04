Bezpieczeństwo

Klienci tej marki aut muszą być czujni. Doszło do ataku na ich dane

Renault w Wielkiej Brytanii potwierdziło, że dane niektórych klientów zostały skradzione w wyniku cyberataku. Atak ten był wymierzony w zewnętrznego dostawcę usług przetwarzania danych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:00
0
Klienci tej marki aut muszą być czujni. Doszło do ataku na ich dane

Klienci Renault powinni zachować czujność

I to wzmożoną. Właśnie dostali informację, że ich dane mogły zostać skradzione w wyniku cyberataku. Całe szczęście dla nich, Renault poinformowało, że nie wyciekły żadne dane finansowe klientów, ani też żadne hasła oraz szczegóły dotyczące kont bankowych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jakie dane zostały wykradzione?

Francuski producent aut przyznał, że cyberprzestępcy uzyskali dostęp do innych danych osobowych, w związku z czym firma wydała pilne ostrzeżenie dla klientów, aby zachowali czujność. W najbliższym czasie mogą być bowiem nagabywani przez oszustów.

Dane o których mowa, to imiona i nazwiska klientów, adresy, daty urodzenia, płeć, numery telefonów, numery identyfikacyjne pojazdów oraz dane rejestracyjne samochodów. 

Producent samochodów nie sprecyzował ile osób mógł dotyczyć ten atak. Brak podania danych wytłumaczył "względami bezpieczeństwa". Ale uspokoił mówiąc, że nie przewiduje żadnych szerszych konsekwencji dla firmy. Dodał także, że żaden z systemów firmowych Renault nie został zhakowany. 

Kontaktujemy się z wszystkimi klientami, których to dotyczy, informując o cyberataku i przypominając o konieczności zachowania ostrożności.

powiedział rzecznik Renault. 

Nie był to jedyny tego typu atak w ostatnim czasie. Niedawno ofiarą podobnych działań hakerskich padł Jaguar Land Rover i gigant piwowarski Asahi. Tu jednak konsekwencje ataku były bardziej kosztowne i poważne. Obie fabryki musiały wstrzymać produkcję i odesłać pracowników do domów. 

Zródła zdjęć: North Monaco / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com