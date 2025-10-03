Xbox Cloud Gaming za darmo, ale z bolesną wadą

Gry

Najpierw Microsoft zdenerwował wszystkich dramatyczną podwyżką ceny Game Passa Ultimate, a teraz może zacząć niebawem łasić się do graczy opcją niemal darmową.

Granie w chmurze bez opłat... ale z reklamami

Według informacji ujawnionych przez The Verge, firma testuje już wewnętrznie Xbox Cloud Gaming w opcji bezpłatnej... ale z reklamami. Użytkownicy będą mogli zagrać za darmo w wybrane tytuły z własnej kolekcji oraz klasykę retro z katalogu Xbox, a także gry z inicjatywy Free Play Days – bez konieczności posiadania płatnej subskrypcji.

Nie zabraknie jednak ograniczeń: zanim uruchomisz rozgrywkę, będziesz musiał obejrzeć kilka minut reklam, a czas gry zostanie ograniczony do jednej godziny, maksymalnie pięć razy w miesiącu. To zwykle więcej czasu niż często mają na granie dorośli rodzice, ale nie da się ukryć, że nowy wariant usługi może pozostawiać niedosyt.

Kolejna kwestia to jakość streamowania. Xbox Cloud Gaming w wersji podstawowej będzie dostępny na PC, konsolach, handheldach oraz w przeglądarce, jednak Microsoft zachowa najwyższą jakość – 1440p – wyłącznie dla posiadaczy Game Pass Ultimate. W darmowej wersji można liczyć na rozdzielczość 1080p, z możliwymi wydłużonymi czasami oczekiwania na rozpoczęcie gry.

Tym sposobem nawet osoby niechętne płatnym subskrypcjom będą mogły cieszyć się chmurą Xbox, choć w mocno okrojonym wydaniu. Trudno o lepszą reklamę dla platformy Microsoftu, bo tych kilku godzinach rozgrywki w miesiącu więcej graczy może sięgnąć po plany premium.

Zobacz: Microsoft oszalał. 115 zł za Xbox Game Pass Ultimate

Warto w tym momencie zaznaczyć, że przeciek, choć z wiarygodnego źródła, wciąż pozostaje jedynie przeciekiem, dopóki Microsoft oficjalnie nie potwierdzi swoich planów. Darmowy Xbox Cloud Gaming w wersji z reklamami to jednak bardzo prawdopodobny scenariusz i w dodatku skazany na sukces.

