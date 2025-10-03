Telewizja i VoD

Canal+ szykuje 2. sezon serialu. Dla wielu to ulubiony kryminał

Aż cztery lata minęły od momentu, kiedy na platformie Canal+ pojawił pierwszy sezon z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. Jak donoszą media drugi sezon serialu będzie miał premierę w 2026 roku. Ale nie pojawi się w nim już Jakubik.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:52
Będzie "Klangor 2" - choć premiera lekko się opóźni

Niektórzy nazywają ten polski thriller kryminalny wybitnym. Przypomnijmy, że pierwszy sezon opowiadał losy rodziny Wejmanów. Niestety, pewnego dnia Gabi, córka Rafała i Magdy Wejmanów zniknęła, a jej ojciec (który w serialu nosi charakterystyczną żółtą kurtkę) psycholog więzienny zaczyna jej szukać. I praktycznie cały pierwszy sezon skupiał się na wątku zrozpaczonego ojca, który postanowił rozpocząć poszukiwania zaginionej córki na własną rękę. A my towarzyszyliśmy w jego poczynaniach i wraz z nim usiłowaliśmy rozwiązać zagadkę zniknięcia dziewczyny. 

Jak donosi portal Presserwis, 2. sezon produkcji serialu "Klangor" zadebiutuje w 2026 roku. I tu nastąpiła zmiana planów - początkowo debiut drugiej odsłony miał mieć miejsce jeszcze w 2025 roku.

I co ciekawe i co warto wiedzieć, pomysł na drugi sezon jest już zupełnie inny. Nowa odsłona serialu ma tym razem skupiać się na kobietach - to właśnie one teraz staną się bohaterkami pierwszego planu. Jak podaje sam Canal+, tym razem na ekranie zobaczymy Małgorzatę Gorol i Magdalenę Czerwińską. Reżyser nie zmieni się - za kamerą stanie po raz drugi Łukasz Kośmicki. A za scenariusz odpowie Kacper Wysocki. 

Pierwszy sezon "Klangor" w Canal+ oglądało średnio 71 tysięcy widzów (dane Nielsen Media).

telepolis
canal+ premiera Canal+ Canal+ nowości Canal+ Seriale i Filmy CANAL+
Zródła zdjęć: Canal+
Źródła tekstu: Pressserwis, Canal+