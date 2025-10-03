Aktualizacja Windowsa 11 25H2 już dostępna. Co się zmieni?

Microsoft wprowadził nową aktualizację do systemu Windows 11. Chociaż jest ona oznaczona jako 25H2, co mogłoby sugerować duże zmiany, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nowości jest niewiele.

Aktualizacja Windows 11 25H2

Przede wszystkim Windows 11 25H2 wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie wykrywania luk w zabezpieczeniach kompilacji oraz środowiska uruchomieniowego. Ma to iść w patrze z bezpiecznym kodowaniem, które wspierane jest przez sztuczną inteligencję, chociaż firma z Redmond nie precyzuje, co dokładnie to oznacza.

Co jeszcze się zmieni? Aktualizacja usuwa PowerShell 2.0 oraz Windows Management Instrumentation command-line (WMIC). Poza tym system, w wersji Enterprise, wprowadza obsługę Wi-Fi 7 i pozwala na usunięcie kilku preinstalowanych aplikacji. Wreszcie zmiana resetuje czas wsparcia dla wersji Enterprise oraz Education, wydłużając go z 24 do 36 miesięcy. Dla zwykłych użytkowników wsparcie dla Windows 11 25H2 zakończy się w październiku 2027 roku.