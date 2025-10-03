Oprogramowanie

Aktualizacja Windowsa 11 25H2 już dostępna. Co się zmieni?

Microsoft wydał aktualizację do systemu Windows 11, oznaczoną jako 25H2. Co nowego wprowadza?

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:40
Microsoft wprowadził nową aktualizację do systemu Windows 11. Chociaż jest ona oznaczona jako 25H2, co mogłoby sugerować duże zmiany, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nowości jest niewiele.

Aktualizacja Windows 11 25H2

Przede wszystkim Windows 11 25H2 wprowadza znaczące ulepszenia w zakresie wykrywania luk w zabezpieczeniach kompilacji oraz środowiska uruchomieniowego. Ma to iść w patrze z bezpiecznym kodowaniem, które wspierane jest przez sztuczną inteligencję, chociaż firma z Redmond nie precyzuje, co dokładnie to oznacza.

czytamy na blogu Microsoftu.

Co jeszcze się zmieni? Aktualizacja usuwa PowerShell 2.0 oraz Windows Management Instrumentation command-line (WMIC). Poza tym system, w wersji Enterprise, wprowadza obsługę Wi-Fi 7 i pozwala na usunięcie kilku preinstalowanych aplikacji. Wreszcie zmiana resetuje czas wsparcia dla wersji Enterprise oraz Education, wydłużając go z 24 do 36 miesięcy. Dla zwykłych użytkowników wsparcie dla Windows 11 25H2 zakończy się w październiku 2027 roku.

Aktualizacja udostępniana będzie stopniowo, więc nie wszyscy otrzymają ją od razu pierwszego dnia. We WSUS (Windows Server Update Services) ma być dostępna od 14 października.

telepolis
Zródła zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer