Fintech

Masz konto w PKO BP? Bank wydał ważny komunikat

PKO BP przestrzega użytkowników, że już w najbliższy poniedziałek część usług nie będzie dostępna. Jest to spowodowane planowaną przerwą techniczną.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz konto w PKO BP? Bank wydał ważny komunikat

Przerwy techniczne nie są niczym nowym w sektorze bankowym. Każda instytucja finansowa co jakiś czas musi wykonać prace, z powodu których część usług jest tymczasowo niedostępna. W najbliższym czasie taką przerwę planuje nie tylko Santander, ale też PKO BP.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przerwa techniczna w PKO BP

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym informuje o przerwie technicznej. Ta zaplanowana jest na noc w poniedziałek (6 października). Dobra informacja jest taka, że całość ma potrwać tylko 3,5 godziny i to w czasie, gdy większość klientów będzie smacznie spała. Przerwa ma potrwać od 00:30 do 4:00.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
0 zł
489 zł - najniższa cena
Kup teraz 489 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
0 zł
224.07 zł - najniższa cena
Kup teraz 224.07 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
0 zł
139 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Advertisement

W tym czasie, jak informuje PKO BP, może być problem z dostępem do części usług. Utrudnienia mogą obejmować:

  • wypłaty oraz wpłaty kartą w urządzeniach PKO BP
  • wypłaty oraz wpłaty BLIKIEM w urządzeniach PKO BP
  • nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w serwisie internetowym iPKO
  • nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w aplikacji mobilnej IKO
  • weryfikację PIN-em przy płatnościach kartą (3DS)
  • dodawanie kart do portfeli cyfrowych, w tym Portfela Google, Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPay oraz Xiaomi Pay.

Wszystkie pozostałe funkcje mają działać bez zarzutu. Bank apeluje, aby w miarę możliwości wcześniej wykonać zaplanowane operacje.

Image
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP PKO BP przerwa techniczna PKO BP prace modernizacyjne pko bp prace techniczne
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP