Masz konto w PKO BP? Bank wydał ważny komunikat

Przerwy techniczne nie są niczym nowym w sektorze bankowym. Każda instytucja finansowa co jakiś czas musi wykonać prace, z powodu których część usług jest tymczasowo niedostępna. W najbliższym czasie taką przerwę planuje nie tylko Santander, ale też PKO BP.

Przerwa techniczna w PKO BP

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym informuje o przerwie technicznej. Ta zaplanowana jest na noc w poniedziałek (6 października). Dobra informacja jest taka, że całość ma potrwać tylko 3,5 godziny i to w czasie, gdy większość klientów będzie smacznie spała. Przerwa ma potrwać od 00:30 do 4:00.

W tym czasie, jak informuje PKO BP, może być problem z dostępem do części usług. Utrudnienia mogą obejmować:

wypłaty oraz wpłaty kartą w urządzeniach PKO BP

wypłaty oraz wpłaty BLIKIEM w urządzeniach PKO BP

nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w serwisie internetowym iPKO

nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w aplikacji mobilnej IKO

weryfikację PIN-em przy płatnościach kartą (3DS)

dodawanie kart do portfeli cyfrowych, w tym Portfela Google, Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPay oraz Xiaomi Pay.