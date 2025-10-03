Santander Bank Polska ogłosił przerwę. Z wielu usług nie skorzystamy

Przerwa w działaniu bankowości i aplikacji mobilnej 3-4 października

Działania, prowadzone w banku mogą poważnie utrudnić przeprowadzenie niektórym klientom operacji finansowych w godzinach nocnych. I jak to w tego typu przypadkach bywa, warto zawczasu się przygotować, tak aby uniknąć niepotrzebnych stresów.

Przerwa, potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość. tłumaczy komunikat Banku Santander na oficjalnej stronie.

Jak informuje nas bank, niedostępności będą miały miejsce w weekend (3-4 października). Prace serwisowe, związane z bankowością i aplikacją mobilną zostaną przeprowadzone głównie w godzinach nocnych, a konkretnie między 23:00 a 7:30. Rozpoczną się już dzisiaj (w piątek) i potrwają aż do 7:30 w sobotę.

W tym czasie wystąpią problemy z działaniem aplikacji mobilnej. Nie będzie też dostępna bankowość internetowa, przelewy (w tym natychmiastowe). We wspomnianym przedziale czasowym nie skorzystamy także z płatności internetowych typu Przelew24. Nie będzie działał również BLIK, ani usługa Kantor Santander.

Z czego skorzystamy w czasie przerwy technicznej?