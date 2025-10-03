Płatności bezgotówkowe

Santander Bank Polska ogłosił przerwę. Z wielu usług nie skorzystamy

Santander Bank Polska zapowiedział przerwę techniczną w swojej bankowości. Pierwsze trudności mogą nastąpić już od piątku, czyli dzisiejszego dnia. Oto, co warto wiedzieć w tej kwestii.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:15
Przerwa w działaniu bankowości i aplikacji mobilnej 3-4 października

Działania, prowadzone w banku mogą poważnie utrudnić przeprowadzenie niektórym klientom operacji finansowych w godzinach nocnych. I jak to w tego typu przypadkach bywa, warto zawczasu się przygotować, tak aby uniknąć niepotrzebnych stresów.

Przerwa, potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość.  

tłumaczy komunikat Banku Santander na oficjalnej stronie.

Jak informuje nas bank, niedostępności będą miały miejsce w weekend (3-4 października). Prace serwisowe, związane z bankowością i aplikacją mobilną zostaną przeprowadzone głównie w godzinach nocnych, a konkretnie między 23:00 a 7:30. Rozpoczną się już dzisiaj (w piątek) i potrwają aż do 7:30 w sobotę.

W tym czasie wystąpią problemy z działaniem aplikacji mobilnej. Nie będzie też dostępna bankowość internetowa, przelewy (w tym natychmiastowe). We wspomnianym przedziale czasowym nie skorzystamy także z płatności internetowych typu Przelew24. Nie będzie działał również BLIK, ani usługa Kantor Santander. 

Z czego skorzystamy w czasie przerwy technicznej?

W praktyce będą działały nam jedynie karty płatnicze. Zapłacimy nimi bez problemu zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Klienci banku będą mogli także bez przeszkód używać karty w bankomatach i wpłatomatach. Nie tylko tych sygnowanych nazwą banku Santander. 

telepolis
banki Santander Bank Polska przerwa techniczna Santander Bank santander konto
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Santander