Santander Bank Polska ogłosił przerwę. Z wielu usług nie skorzystamy
Santander Bank Polska zapowiedział przerwę techniczną w swojej bankowości. Pierwsze trudności mogą nastąpić już od piątku, czyli dzisiejszego dnia. Oto, co warto wiedzieć w tej kwestii.
Przerwa w działaniu bankowości i aplikacji mobilnej 3-4 października
Działania, prowadzone w banku mogą poważnie utrudnić przeprowadzenie niektórym klientom operacji finansowych w godzinach nocnych. I jak to w tego typu przypadkach bywa, warto zawczasu się przygotować, tak aby uniknąć niepotrzebnych stresów.
Przerwa, potrzebujemy jej, by rozwijać naszą bankowość.
Jak informuje nas bank, niedostępności będą miały miejsce w weekend (3-4 października). Prace serwisowe, związane z bankowością i aplikacją mobilną zostaną przeprowadzone głównie w godzinach nocnych, a konkretnie między 23:00 a 7:30. Rozpoczną się już dzisiaj (w piątek) i potrwają aż do 7:30 w sobotę.
W tym czasie wystąpią problemy z działaniem aplikacji mobilnej. Nie będzie też dostępna bankowość internetowa, przelewy (w tym natychmiastowe). We wspomnianym przedziale czasowym nie skorzystamy także z płatności internetowych typu Przelew24. Nie będzie działał również BLIK, ani usługa Kantor Santander.
Z czego skorzystamy w czasie przerwy technicznej?
W praktyce będą działały nam jedynie karty płatnicze. Zapłacimy nimi bez problemu zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Klienci banku będą mogli także bez przeszkód używać karty w bankomatach i wpłatomatach. Nie tylko tych sygnowanych nazwą banku Santander.