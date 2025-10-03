Bezpieczeństwo

Niedobór piwa po cyberataku. Ogromny browar zmaga się z problemami

Jeden z największych na świecie producentów piwa zmaga się z problemami technicznymi po ataku hakerskim. Chodzi o grupę Asahi.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:58
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Niedobór piwa po cyberataku. Ogromny browar zmaga się z problemami

Jest ona największym producentem piwa w Japonii oraz właścicielem takich światowych marek jak Peroni, Pilsner Urquell, Grolsch. W Polsce ta japońska grupa reprezentowana jest przez Kompanię Piwowarską, do której należą takie piwa jak Lech, Tyskie, Żubr oraz Książęce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od razu uspokajamy, że problemy związane z atakiem hakerskim nie dotknęły produkcji i dystrybucji piwa w Polsce. Hakerzy zdołali wpłynąć jedynie na oprogramowanie wspomagające system zamówień i dostaw w Japonii.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lodówka BEKO PROFESSIONAL ADN 270SE 145cm Srebrna
Lodówka BEKO PROFESSIONAL ADN 270SE 145cm Srebrna
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Lodówka BEKO PROFESSIONAL ADN 350S BP 173cm Inox
Lodówka BEKO PROFESSIONAL ADN 350S BP 173cm Inox
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Lodówka przemysłowa WHIRLPOOL ADN480S 202.5cm Srebrna
Lodówka przemysłowa WHIRLPOOL ADN480S 202.5cm Srebrna
0 zł
3999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999.99 zł
Advertisement

Asahi, poza produkcją piwa, jest też popularnym producentem między innymi herbaty w butelkach Famimaru.

O problemach z dostępnością produktów grupy poinformowały największe sieci supermarketów w Japonii. Marki FamilyMart oraz Lawson przeprosiły swoich klientów za problemy i zapewniły, że współpracują z Asahi w celu jak najszybszego rozwiązania tego problemu. Jednocześnie zapewniły, że tymczasowo zwiększą dostępność podobnych produktów od innych dostawców.

Asahi poinformowało, że problemy techniczne ograniczone są tylko do rynku japońskiego. Jednocześnie zapewniło, że w wyniku cyberataku nie zostały wykradzione żadne dane osobowe klientów.

Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu i przywróceniem naszego systemu do pełnej sprawności. Niestety w tej chwili nie wiemy kiedy to nastąpi.

mówi oświadczenie firmy.

To kolejny w ostatnich tygodniach atak hakerski, który wpływa na światowe korporacje. W tym tygodniu pisaliśmy już o problemach brytyjskiego producenta samochodów Jaguar Land Rover oraz o informacjach od Google na temat prób ataku na klientów firmy Oracle

Image
telepolis
cyberatak cyberataki Japonia producent piwa
Zródła zdjęć: Iv-olga / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com