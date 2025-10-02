Meta zrobi porządek na Facebooku. "Usunie fałszywe konta"
Meta wprowadza nowe narzędzie do rozpoznawania twarzy. Jeśli na Facebooku wykryje fałszywe konto osoby publicznej, zostanie ono usunięte. W pierwszej kolejności trafi ono do Wielkiej Brytanii, UE oraz Korei Południowej.
Czy ta twarz naprawdę jest znajoma?
Technologia powinna przede wszystkim ułatwiać nam życie i nas chronić. Dokładnie tak jest w tym przypadku. Jest wykorzystywana do identyfikacji oszustów podszywających się pod osoby publiczne. Meta zapragnęła jeszcze bardziej zadbać o nasze bezpieczeństwo w sieci. Właśnie rozszerzyła zastosowanie narzędzia służącego rozpoznawaniu twarzy na Europę, Wielką Brytanię oraz Koreę Południową.
Technologia została po raz pierwszy wdrożona w ubiegłym roku, w Stanach Zjednoczonych. Miała ona jedno główne zadanie - pomagać w identyfikowaniu fałszywych reklam, które wykorzystują bezprawnie wizerunki celebrytów. Miała także pomagać w odzyskiwaniu dostępu do zhakowanych kont, które są obecnie jednym z palących problemów naszych czasów.
Fałszywe konta osób publicznych zostaną wykryte i usunięte
Osoby publiczne będą miały szansę teraz skorzystać z tego programu w Europie i Korei Południowej. Nowa wersja narzędzia ma wziąć tym razem na celownik oszustów, którzy podszywają się pod osoby publiczne, aby nakłonić niczego nie podejrzewających użytkowników do robienia przelewów finansowych lub innych oszustw tego typu.
Teraz wykorzystamy technologię rozpoznawania twarzy, aby porównać zdjęcie profilowe podejrzanego konta ze zdjęciami profilowymi prawdziwej osoby publicznej na Facebooku i Instagramie. Jeśli znajdziemy zgodność, usuniemy fałszywe konto.
Próby wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy były już wykorzystywane w różnych krajach, ale na małą skalę. Głównie z powodu publicznego sprzeciwu wobec tego typu technologii. Gigant mediów społecznościowych robi jednak wszystko, aby zachwalać zalety tego typu narzędzi. Przytacza nawet statystyki, że w pierwszej połowie 2025 roku liczba zgłoszeń użytkowników dotyczących fałszywych reklam z celebrytami spadła o 22% na całym świecie.