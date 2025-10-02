Meta zrobi porządek na Facebooku. "Usunie fałszywe konta"

Czy ta twarz naprawdę jest znajoma?

Technologia powinna przede wszystkim ułatwiać nam życie i nas chronić. Dokładnie tak jest w tym przypadku. Jest wykorzystywana do identyfikacji oszustów podszywających się pod osoby publiczne. Meta zapragnęła jeszcze bardziej zadbać o nasze bezpieczeństwo w sieci. Właśnie rozszerzyła zastosowanie narzędzia służącego rozpoznawaniu twarzy na Europę, Wielką Brytanię oraz Koreę Południową.

Technologia została po raz pierwszy wdrożona w ubiegłym roku, w Stanach Zjednoczonych. Miała ona jedno główne zadanie - pomagać w identyfikowaniu fałszywych reklam, które wykorzystują bezprawnie wizerunki celebrytów. Miała także pomagać w odzyskiwaniu dostępu do zhakowanych kont, które są obecnie jednym z palących problemów naszych czasów.

Fałszywe konta osób publicznych zostaną wykryte i usunięte

Osoby publiczne będą miały szansę teraz skorzystać z tego programu w Europie i Korei Południowej. Nowa wersja narzędzia ma wziąć tym razem na celownik oszustów, którzy podszywają się pod osoby publiczne, aby nakłonić niczego nie podejrzewających użytkowników do robienia przelewów finansowych lub innych oszustw tego typu.

Teraz wykorzystamy technologię rozpoznawania twarzy, aby porównać zdjęcie profilowe podejrzanego konta ze zdjęciami profilowymi prawdziwej osoby publicznej na Facebooku i Instagramie. Jeśli znajdziemy zgodność, usuniemy fałszywe konto. powiedział rzecznik Meta.