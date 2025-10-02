Szef Acera ostrzega: na rynku wkrótce zacznie brakować części do PC
Planujesz budowę PC? Lepiej się pośpiesz. Według szefa Acera zadanie to może być o wiele trudniejsze.
O problemach dotyczących ciągłych wzrostów cen pamięci pisaliśmy już wielokrotnie. Mowa tu zarówno o nośnikach danych, jak i pamięci operacyjnej. Główną przyczyną jest tu rozrost centrów AI, które pochłaniają każde zapasy na rynku, co ma swoje odbicie w cenach. Jednak jest jeszcze jedna grupa elementów, której zaczyna brakować, a są to procesory. Tak przynajmniej twierdzi prezes firmy Acer, Chen Junsheng.
Braki procesorów
Podkreśla on, że chociaż tego nie widać, ponieważ ceny pozostają na niskim poziomie, to Intel i AMD dostarczają zbyt mało procesorów na rynek. I chociaż wciąż są dostępne pewne zapasy, to należy się spodziewać, że wkrótce odczujemy te braki.
Ma to wynikać z tego, że zbliża się okres, w którym popyt na PC rośnie. Mają to być czynniki czysto sezonowe. Jeśli Chen Junsheng ma rację, to braki w procesorach mogą stać się poważnym problemem dla każdego, kto zechce sobie zrobić prezent na święta pod postacią nowego PC, lub modernizacji starego.