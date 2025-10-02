Szef Acera ostrzega: na rynku wkrótce zacznie brakować części do PC

O problemach dotyczących ciągłych wzrostów cen pamięci pisaliśmy już wielokrotnie. Mowa tu zarówno o nośnikach danych, jak i pamięci operacyjnej. Główną przyczyną jest tu rozrost centrów AI, które pochłaniają każde zapasy na rynku, co ma swoje odbicie w cenach. Jednak jest jeszcze jedna grupa elementów, której zaczyna brakować, a są to procesory. Tak przynajmniej twierdzi prezes firmy Acer, Chen Junsheng.

Braki procesorów

Podkreśla on, że chociaż tego nie widać, ponieważ ceny pozostają na niskim poziomie, to Intel i AMD dostarczają zbyt mało procesorów na rynek. I chociaż wciąż są dostępne pewne zapasy, to należy się spodziewać, że wkrótce odczujemy te braki.