Ceny rosną jak na drożdżach. Pamięci RAM robią się rekordowo drogie

Rynek pamięci DRAM wchodzi w końcówkę 2025 roku z mieszanymi sygnałami. Co prawda ceny spotowe DDR4 ustabilizowały się po gorącym drugim kwartale, ale ceny kontraktowe wciąż rosną, ponieważ podaż pozostaje ograniczona. To doprowadziło do paradoksalnej sytuacji, w której starsze moduły DDR4 są droższe niż szybsze i nowsze zestawy DDR5.

Przewiduje się, że ceny DDR4 będą rosły do końca roku

W sierpniu mogliśmy zaobserwować wzrost cen chipów DDR4 16 GB o prawie 7%, podczas gdy w tym samym czasie układy DDR5 16 GB potaniały o 3%. Powiększyło to różnicę cenową pomiędzy generacjami do blisko 50%. Również kości DDR3 znowu podrożały, notując kolejne 13% po wcześniejszym 20% wzroście w lipcu.

Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na zwykły efekt wysokiego popytu i niskiej podaży, jednak sytuacja jest bardziej złożona. Najwięksi dostawcy, tacy jak Samsung, SK hynix i Micron, konsekwentnie zmniejszają produkcję DDR4, aby zwolnić moce dla DDR5 oraz pamięci HBM. To one napędzają szaleństwo na sztuczną inteligencje, generując największe zyski.

Analitycy spodziewają się dalszych wzrostów cen kontraktowych do końca roku. Według prognoz popyt na DDR4 odbije we wrześniu, gdy zakończy się redukcja zapasów, a ceny pamięci NAND pozostaną stabilne dzięki ostrożnemu zwiększaniu mocy produkcyjnych. Oznacza to, że użytkownicy DDR4 nie powinni liczyć na spadki - ograniczona alokacja mocy fabryk sprawi, że ceny w czwartym kwartale będą nadal rosły.