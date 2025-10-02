Galaxy Watch wykryje coś groźniejszego niż nowotwory

W niedalekiej przyszłości zegarki Galaxy Watch umożliwią wczesne wykrywanie i monitorowanie dysfunkcji skurczowej lewej komory serca (LVSD). Jest to poważne schorzenie układu krążenia – upośledzenie kurczliwości mięśnia lewej komory serca, które odpowiada za blisko 50% przypadków niewydolności serca, z wyższym współczynniku śmiertelności niż część nowotworów. Dlatego kluczowe jest wczesne wykrycie LVSD, a szybka diagnoza w połączeniu z leczeniem oraz zmianą stylu życia może istotnie zmniejszyć ryzyko hospitalizacji i śmierci.

Opracowywane przez Samsunga rozwiązanie wykorzystuje algorytmy AI opracowane wspólnie z firmą Medical AI. Algorytmy te powstały na podstawie analizy tzw. 12-odprowadzeniowego EKG, wdrożonego w ponad 100 dużych szpitalach w Korei i wykorzystywanego u ponad 120 tys. pacjentów miesięcznie. Technologia umożliwi wczesne wykrywanie również u osób bezobjawowych i ma na celu ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej poprzez szybką diagnozę i leczenie.

Interfejs mózg-komputer wykryje nadchodzące zmęczenie

Jednocześnie trwają prace nad interfejsem mózg-komputer (BCI), który ma umożliwić płynne monitorowanie fal mózgowych poza warunkami laboratoryjnymi. We współpracy z uniwersytetem Hanyang Samsung stworzył już prototyp elektroencefalogramu montowanego wokół ucha. Urządzenie wykazało swoją skuteczność podczas wykrywania senności. Jest w stanie wykryć w czasie rzeczywistym narastające zmęczenie, co pozwala na podjęcie kroków zwiększających koncentrację, a w rezultacie poprawę efektywności nauki i pracy.

Innym ciekawym zastosowaniem tego interfejsu jest… analiza preferencji wideo. SI analizuje fale mózgowe, a urządzenie z 92,86% skutecznością wskazało indywidualne wybory użytkowników. Samsung przewiduje, że otwiera to nowe perspektywy dla neuromarketingu i branży rozrywkowej.