Sprzęt

Galaxy Watch wykryje coś groźniejszego niż nowotwory

Samsung ogłosił, że jako pierwszy na świecie wprowadzi do swoich smartwatchy funkcję wykrywania i monitorowania dysfunkcji skurczowej lewej komory serca (LVSD). Cóż to jest i dlaczego to takie ważne?

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Galaxy Watch wykryje coś groźniejszego niż nowotwory

W niedalekiej przyszłości zegarki Galaxy Watch umożliwią wczesne wykrywanie i monitorowanie dysfunkcji skurczowej lewej komory serca (LVSD). Jest to poważne schorzenie układu krążenia – upośledzenie kurczliwości mięśnia lewej komory serca, które odpowiada za blisko 50% przypadków niewydolności serca, z wyższym współczynniku śmiertelności niż część nowotworów. Dlatego kluczowe jest wczesne wykrycie LVSD, a szybka diagnoza w połączeniu z leczeniem oraz zmianą stylu życia może istotnie zmniejszyć ryzyko hospitalizacji i śmierci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Opracowywane przez Samsunga rozwiązanie wykorzystuje algorytmy AI opracowane wspólnie z firmą Medical AI. Algorytmy te powstały na podstawie analizy tzw. 12-odprowadzeniowego EKG, wdrożonego w ponad 100 dużych szpitalach w Korei i wykorzystywanego u ponad 120 tys. pacjentów miesięcznie. Technologia umożliwi wczesne wykrywanie również u osób bezobjawowych i ma na celu ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej poprzez szybką diagnozę i leczenie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasek SAMSUNG Athleisure Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (20mm) S/M Biały
Pasek SAMSUNG Athleisure Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (20mm) S/M Biały
-32.95 zł
239 zł - najniższa cena
Kup teraz 206.05 zł
Pasek SAMSUNG Sport Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (20mm) M/L Grafitowy
Pasek SAMSUNG Sport Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (20mm) M/L Grafitowy
0 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 159.99 zł
Smartring SAMSUNG Galaxy Ring 47mm Tytanowo-złoty
Smartring SAMSUNG Galaxy Ring 47mm Tytanowo-złoty
0 zł
1849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1849.99 zł
Advertisement
Galaxy Watch wykryje coś groźniejszego niż nowotwory

Interfejs mózg-komputer wykryje nadchodzące zmęczenie

Jednocześnie trwają prace nad interfejsem mózg-komputer (BCI), który ma umożliwić płynne monitorowanie fal mózgowych poza warunkami laboratoryjnymi. We współpracy z uniwersytetem Hanyang Samsung stworzył już prototyp elektroencefalogramu montowanego wokół ucha. Urządzenie wykazało swoją skuteczność podczas wykrywania senności. Jest w stanie wykryć w czasie rzeczywistym narastające zmęczenie, co pozwala na podjęcie kroków zwiększających koncentrację, a w rezultacie poprawę efektywności nauki i pracy.

Innym ciekawym zastosowaniem tego interfejsu jest… analiza preferencji wideo. SI analizuje fale mózgowe, a urządzenie z 92,86% skutecznością wskazało indywidualne wybory użytkowników. Samsung przewiduje, że otwiera to nowe perspektywy dla neuromarketingu i branży rozrywkowej.

Obie technologie nie mają jeszcze daty premiery. Najbardziej zaawansowany jest system monitorowania LVSD, który zostanie wdrożony jako pierwszy i być może traci do kolejnej generacji zegarków Galaxy Watch.

Image
telepolis
samsung Galaxy Watch niewydolność serca dysfunkcja skurczowa lewej komory serca LVSD
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung