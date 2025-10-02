To będzie koniec F-Droid. Decyzja Google zabije niezależny sklep

Nie jest to jednak klon Google Play, w którym znajdziemy te same programy, a źródło całkowicie wolnego i otwartego oprogramowania. Tym samym wiele z pozycji dostępnych w F-Droid nie znajdziemy w Google Play. Jest to więc idealne źródło lekkich aplikacji dla właścicieli starszych smartfonów, osób, które chcą zrezygnować z usług Google, lub miłośników wolnego oprogramowania.

Google może zamknąć F-Droid

Jaki więc wpływ może mieć Google na F-Droida? To proste: gigant chce wprowadzić zmiany w Androidzie, dzięki którym nie będzie możliwa instalacja aplikacji w systemie, która nie przejdzie procesu weryfikacji przez giganta. Tym samym alternatywne sklepy wciąż będą mogły działać, ale będą musiały posługiwać się plikami APK zaakceptowanymi przez Google. W przeciwnym razie nie będzie możliwości ich instalacji na Androidze. Ma być to skuteczny sposób zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem.

W Przypadku F-Droida wymagałoby to rejestrację twórców aplikacji jako deweloper Google, co wymaga nie tylko zaangażowania, ale także wydania przez nich pieniędzy. Jak podkreślił jeden z twórców niezależnego sklepu: