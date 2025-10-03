Oppo otwiera Experience Zone. Smartfony o 50% taniej

Jak wyjaśnia Oppo, Experience Zone to nowa przestrzeń, w której odwiedzający mogą w praktyczny sposób zapoznać się z technologiami i urządzeniami producenta. Na gości czekają specjalne promocje, możliwość wygrania nagród oraz dodatkowe atrakcje. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30.

Nowa strefa marki Oppo została zaprojektowana tak, aby klienci mogli przetestować urządzenia producenta przed zakupem. W Experience Zone dostępnych będzie kilka interaktywnych obszarów tematycznych. Odwiedzający będą mogli sprawdzić różne modele smartfonów, jakość ekranów, płynność działania systemu czy szybkość działania urządzeń. Znajdą się również scenerie do testowania aparatów i funkcji sztucznej inteligencji. Poza sprzętem Oppo, w strefie dostępne będą również urządzenia marki OnePlus.

Oppo podkreśla, że Experience Zone w Krakowie to pierwsze tego typu miejsce w Europie i zapowiada, że jego otwarcie to początek nowej strategii firmy.

Promocje i atrakcje na otwarcie

Tylko w dniu otwarcia, 4 października 2025, odwiedzający będą mogli skorzystać ze specjalnych ofert. Pięciu pierwszych klientów kupi dowolny smartfon z rabatem 50%, a osoby z miejsc od 6. do 50. otrzymają 10% zniżki oraz słuchawki Oppo Buds2 w prezencie.

Na zakup urządzeń z kategorii IoT obowiązywać będzie rabat w wysokości 20%. Dodatkowo każdy, kto pokaże, że obserwuje kanały społecznościowe Oppo, otrzyma darmową ochronę ekranu wykonaną na miejscu. Oprócz atrakcyjnych promocji przewidziano konkursy z nagrodami oraz występ iluzjonisty.