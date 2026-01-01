Sprzęt

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition: pierścień zoomu rusza się i hałasuje. Tak ma być

Pierwsi użytkownicy Xiaomi 17 Ultra Leica Edition zauważyli, że pierścień zoomu rusza się i wydaje niepokojące, klikające dźwięki. Choć wygląda to na usterkę fabryczną, producent tłumaczy, że tak ma być.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:10
Nowy Xiaomi 17 Ultra to najambitniejszy smartfon w historii marki, który wyróżnia się bardzo dużymi możliwościami fotograficznymi. W edycji Leica Edition producent poszedł jeszcze dalej, dodając fizyczny, obrotowy pierścień Master Zoom Ring wokół modułu aparatów. Urządzenie wygląda jak klasyczny aparat fotograficzny – ma dwuczęściowe wykończenie tyłu obudowy i charakterystyczne czerwone logo Leica. Pierścień pozwala ręcznie regulować zoom, ostrość i ekspozycję, a specjalny algorytm AI odwzorowuje styl zdjęć legendarnego aparatu Leica M9.

Część wczesnych użytkowników zauważyła jednak coś niepokojącego – pierścień zoomu w edycji Leica wydaje się luźny i lekko się porusza przy dotyku. Towarzyszą temu niepokojące, klikające dźwięki. Xiaomi szybko odniosło się do tych doniesień i zapewniło, że… tak właśnie ma być.

Zgodnie z oficjalnym wyjaśnieniem firmy, wbudowanie mechanicznego pierścienia zoomu w cienką obudowę smartfonu było dużym wyzwaniem konstrukcyjnym. Mechanizm składa się z 26 niezależnych elementów umieszczonych warstwami jeden na drugim jak w kanapce. Aby zachować wysoką odporność na kurz i wodę, a także upadki, inżynierowie musieli dopuścić niewielki luz – zarówno osiowy, jak i radialny.

W praktyce oznacza to, że przy poruszaniu pierścieniem można wyczuć drobne przesunięcia lub nawet usłyszeć delikatny dźwięk. Xiaomi podkreśla, że takie zachowanie jest w pełni normalne i nie wpływa na działanie aparatu. Co więcej, smartfon zachowuje pełne certyfikaty szczelności – IP66, IP68 i IP69.

Producent dodaje, że mechanizm pierścienia przeszedł serię ekstremalnych testów wytrzymałościowych, obejmujących między innymi upadki, wysoką temperaturę, wilgotność, kurz oraz tysiące obrotów. Dzięki temu pomimo pozornej luźności konstrukcja ma pozostać trwała i niezawodna w długotrwałym użytkowaniu.

telepolis
xiaomi Xiaomi 17 Ultra Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
Zródła zdjęć: Xiaomi