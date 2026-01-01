Było 2 747,29 zł, jest 1999,98 zł. To ostatnia szansa na zakup laptopa w tej cenie
Ceny elektroniki już na dniach mogą poszybować w górę z powodu problemów z dostępnością RAM. Warto się więc pośpieszyć.
To jedna z tych promocji, w których różnica w cenie wynosząca aż 747,31 zł może powodować opad szczęki. Bądźmy jednak uczciwi: ten laptop właśnie teraz jest dobrze wyceniony. Nie jest to więc okazała życia, a po prostu okazja ba zakup porządnego, acz budżetowego sprzętu w atrakcyjnej cenie.
LENOVO V15 G4
I tak mamy tu 15,6-calową, matową matrycę Full HD. Sercem urządzenia jest natomiast Intel Core i3-1315U, którego wspiera 8 GB RAM DDR4 3200 MHz. Warto dodać, że mamy jeden slot wolny, a płyta główna przyjmuje do 16 GB. Warto więc to rozszerzyć, zwłaszcza że pojedyncze laptopowe kości DDR4 8 GB jeszcze nie wystrzeliły aż tak mocno w górę. Mamy tu także 256 GB PCIe NVMe. Bateria ma natomiast pracować od 6,5 do 7,5 godziny, a całość ma pracować pod kontrolą Windowsa 11 i waży 1,65 kg.
Jest to więc świetny, budżetowy laptop dla ucznia, studenta, lub kogoś, kto korzysta głównie z przeglądarki internetowej oraz lżejszych programów. A w cenie wynoszącej do 2000 zł to naprawdę solidna propozycja. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja ta kończy się już dziś.