Było 2 747,29 zł, jest 1999,98 zł. To ostatnia szansa na zakup laptopa w tej cenie

To jedna z tych promocji, w których różnica w cenie wynosząca aż 747,31 zł może powodować opad szczęki. Bądźmy jednak uczciwi: ten laptop właśnie teraz jest dobrze wyceniony. Nie jest to więc okazała życia, a po prostu okazja ba zakup porządnego, acz budżetowego sprzętu w atrakcyjnej cenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

LENOVO V15 G4

I tak mamy tu 15,6-calową, matową matrycę Full HD. Sercem urządzenia jest natomiast Intel Core i3-1315U, którego wspiera 8 GB RAM DDR4 3200 MHz. Warto dodać, że mamy jeden slot wolny, a płyta główna przyjmuje do 16 GB. Warto więc to rozszerzyć, zwłaszcza że pojedyncze laptopowe kości DDR4 8 GB jeszcze nie wystrzeliły aż tak mocno w górę. Mamy tu także 256 GB PCIe NVMe. Bateria ma natomiast pracować od 6,5 do 7,5 godziny, a całość ma pracować pod kontrolą Windowsa 11 i waży 1,65 kg.