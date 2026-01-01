Redmagic z pozłacanym chłodzeniem. Ile dodaje do wydajności?

Redmagic 11 Pro+ Golden Saga Edition pod każdym względem odróżnia się od standardowej wersji. Tylny panel wykonano z wysokiej klasy włókna węglowego stosowanego w samochodach sportowych, przykrytego szkłem szafirowym. Całość uzupełniono metalową ramką w lustrzanym, srebrnym wykończeniu.

Na tym jednak nie koniec, bo układ chłodzenia i wnętrze urządzenia również nawiązuje do tej stylistyki – znajdziemy tu pozłacaną komorę parową, kanały powietrzne ze złotymi i srebrnymi akcentami oraz pozłacany system chłodzenia cieczą. Choć nie wpłynie to raczej na wydajność i kulturę pracy smartfonu, posiadacz edycji Redmagic 11 Pro+ Golden Saga będzie się mógł poczuć prawdziwie wyróżniony.

Pod względem specyfikacji nie ma jednak żadnych zmian w porównaniu do standardowej wersji Redmagic 11 Pro+. Smartfon napędzany jest przez układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wyposażono go w ekran AMOLED BOE X10 o przekątnej 6,85 cala i odświeżaniu 144 Hz, a energię dostarcza bateria 7500 mAh z obsługą ładowania przewodowego 120 W oraz bezprzewodowego 80 W.

Redmagic 11 Pro+ Golden Saga Edition trafi wkrótce do przedsprzedaży w Chinach w wersji 24 GB RAM i 1 TB pamięci, wycenionej na 9899 juanów (około 5100 zł).