Redmagic 11 Pro, nadszedł nowy potwór i będzie bił flagowce

Redmagic 11 Pro oficjalnie zadebiutował w Chinach. Zgodnie z założeniami serii, to smartfon dla najbardziej wymagających graczy mobilnych i fanów wysokiej wydajności. A tego na pewno nie zabraknie.

Sercem Redmagic 11 Pro jest najnowszy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, którego pracę wspiera gamingowy chip RedCore R4 oraz najnowsza, bardzo szybka pamięć RAM w standardzie LPDDR5T o wielkości nawet 24 GB. Również dobrze zapowiada się pamięć masowa UFS 4.1 PRO o pojemności do 1 TB.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 już trafił do kilku smartfonów, ale Redmagic ma dodatkowe atuty w zanadrzu – a konkretnie system chłodzenia jak z PC, który pozwoli wyciągnąć maksimum mocy bez przegrzewania się i dławienia termicznego. W nowym układzie producent zastosował pierwsze na świecie połączenie chłodzenia za pomocą fluorowanej cieczy klasy serwerowej, zapewniającej stabilną pracę w temperaturach od -60°C do 108°C, oraz powietrza tłoczonego przez ulepszony wentylator Turbo Fan 4.0, obracający się z prędkością 24 000 obr./min. Całość objęta jest normą IPX8, co oznacza wysoką odporność smartfonu na wodę.

Połączenie wydajnego SoC i chłodzenia jak z PC pozwala osiągnąć ponad 4,3 mln punktów w AnTuTu, co może się okazać trudne do pobicia przez inne flagowce. Producent zapowiada, że gracze będą mogli wyciągnąć wysokie fps-y na maksymalnych ustawieniach graficznych.

Redmagic 11 Pro został wyposażony w 6,85-calowy, 10-bitowy ekran OLED BOE X10 o rozdzielczości 2688×1216 (1,5K), jasności do 2000 nitów i z odświeżaniem 144 Hz. Jak przystało na telefony Redmagic, ekran nie ma wycięcia na aparat – jest on ukryty pod wyświetlaczem. Nie zabrakło też ultradźwiękowego czytnika linii papilarnych.

Gracze docenią zapewne nową warstwę dotykową z układem Synaptics z czułością do 3000 Hz. Tradycyjnie na obudowie znalazły się fizyczne triggery z odświeżaniem 520 Hz, co w sumie przekłada się wygodne sterowanie w grach w każdej sytuacji.

Redmagic 11 Pro obsługuje łączność 5G, Wi‑Fi 7 (2,4/5/6 GHz), Bluetooth 6.0, ma NFC, USB‑C 3.2 oraz emiter IR. Smartfon otrzymał także głośniki stereo, wyjście jack 3,5 mm i system dźwięku DTS:X Ultra. Z tyłu znalazły się dwa aparaty z matrycami 50 Mpix: główny (1/1,55”, f/1.88, OIS) oraz ultraszerokokątny (120° f/2.2). Przedni, podekranowy ma 16 Mpix, Przydatne mogą się okazać zaawansowane tryby streamingu, przewodowo i bezprzewodowo do 8K w 60 Hz oraz 4K w 144 Hz.

Atutem Redmagic 11 Pro jest potężny akumulator 8000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 80 W.

Na rynku chińskim wersja systemu Redmagic OS 11 oferuje rozbudowanego asystenta AI MORA z personalizowanymi scenariuszami i funkcjami, m.in. szkoleniem podczas gry.

W Chinach smartfon dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych: Transparent Black, Transparent Silver, Black oraz Silver i kilku konfiguracjach pamięci:

12 + 256 GB: 4999 juanów (ok. 2550 zł),

16 + 512 GB: 5699 juanów (ok. 2906 zł),

16 GB + 1 TB: 6999 juanów (ok. 3569 zł),

24 GB + 1 TB: 7699 juanów (ok. 3927 zł).