Galaxy S26 nie zdrożeje. Oto możliwe ceny

Samsung zdecydował się utrzymać ceny flagowej serii Galaxy S26 na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednią generacją. Informację tę potwierdzają Ice Universe, powołując się na południowokoreańskie media, oraz analityk branżowy Jukan z platformy X. Według doniesień smartfony z rodziny S26 zadebiutują w San Francisco 25 lutego, a w sprzedaży pojawią się na początku marca.

Decyzja o zamrożeniu cen może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wcześniejsze spekulacje o możliwej podwyżce. Branża spodziewała się wzrostu cen ze względu na rosnące koszty komponentów, przede wszystkim pamięci RAM oraz nośników pamięci masowej, oraz osłabienie koreańskiego wona. Samsung najwyraźniej uznał jednak, że zwiększenie cen mogłoby kosztować go udziały w rynku, szczególnie wobec presji ze strony Apple i dynamicznie rozwijających się chińskich producentów.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami wszystkie modele Galaxy S26 otrzymają takie same ceny startowe jak seria Galaxy S25, co zilustrowano cenami wersji 256 GB. Według analityka Galaxy S26 ma kosztować 799 USD (ok. 2875 zł), S26+ 999 USD (ok. 3600 zł), a topowy S26 Ultra 1299 USD (ok. 4670 zł). W Korei Południowej ceny mają odpowiadać poziomom z poprzedniej generacji: 1 155 000 wonów (2880 zł) za podstawowy model, 1 353 000 wonów (3374 zł) za wersję Plus i 1 698 400 wonów (4235 zł) za Ultra. Byłby to już czwarty rok z rzędu, w którym Samsung utrzymuje ceny flagowych smartfonów na niezmienionym poziomie.

U nas Samsung w zeszłym roku nawet lekko obniżył ceny w porównaniu do wcześniejszej generacji. Galaxy S25 startował w cenie od 3999 zł (128 GB), Galaxy S25+ kosztował od 4999 zł (256 GB), a Galaxy S25 Ultra – od 6399 zł (256 GB). Ceny modeli S26 w Polsce mogą być uzależnione od kursu walut, ale prawdopodobnie będą zbliżone do poprzedniej generacji.