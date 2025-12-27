Sprzęt

Samsung ma duży problem. Chodzi o ceny Galaxy S26

Samsung ma twardy orzech do zgryzienia. Koreańczycy nie są w stanie ustalić ceny za nadchodzące flagowce, czyli modele z serii Galaxy S26.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:57
Na początku 2026 roku Samsung powinien zaprezentować nowe smartfony z serii Galaxy S26. Jednak Koreańczycy mają poważny problem. Nie są w stanie ustalić za nie sensownej ceny.

Cena Galaxy S26

Głównym problemem Samsunga są rosnące ceny podzespołów, w tym przede wszystkim pamięci RAM oraz nośników pamięci masowej. Z tego koreańska powodu firma nie jest w stanie ustalić kwot za poszczególne modele, która jednocześnie przyniosłaby wystarczające zyski, a z drugiej nie spowodowałaby spadku sprzedaży.

Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu byłoby podniesienie cen. W końcu podzespoły są droższe, więc wydaje się to naturalne. Problem w tym, że to może przełożyć się na znacznie niższą sprzedaż, a przez to słabsze wyniki finansowe.

Drugie rozwiązanie to oczywiście niższe ceny. Z doniesień wynika, że Galaxy Z TriFold jest sprzedawany po kosztach. Jednak w przypadku serii Galaxy S26, która jest dużo popularniejsza, nie wchodzi to w grę. Nawet jeśli telefonu byłyby sprzedawane z zyskiem, to zbyt niska marża również oznacza słabsze wyniki finansowe.

Zresztą nie tylko pamięci są problemem. Droższe stają się również ekrany OLED i dlatego Samsung ma prowadzić rozmowy z BOE. Dochodzi też kwestia układów Qualcomm Snapdragon, które również stają się coraz bardziej kosztowne. Wszystko to sprawia, że nie tylko Samsung, ale cały rynek smartfonów ma poważny problem.

telepolis
samsung Samsung Galaxy S26 Galaxy s26 Samsung Galaxy S26 ceny
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PhoneArena