NaviExpert z nową wersją. Na start rabat 40%
NaviExpert przypomniał się z nową wersją aplikacji. Z tej okazji zorganizował promocję z atrakcyjnym rabatem na roczny abonament.
NaviExpert udostępnia nową odsłonę aplikacji dla systemu Android. W wersji 16.0 pojawił się przeprojektowany ekran główny, który zapewnia użytkownikom szybszy dostęp do mapy, tras i ulubionych punktów, a także większą wygodę codziennego korzystania z nawigacji.
Nowy ekran startowy łączy dotychczas znane funkcje – takie jak często używane miejsca czy zapisane trasy – z rozszerzonym podglądem mapy i intuicyjnym systemem zarządzania punktami.
Użytkownicy mogą teraz m.in.: zobaczyć swoją aktualną pozycję na mapie zaraz po uruchomieniu aplikacji, dodawać punkty Dom i Praca jednym kliknięciem, korzystać z trzech poziomów widoku listy startowej (zwinięty, pośredni i rozwinięty), grupować ulubione punkty i oznaczać je kolorami dla łatwiejszej organizacji, a także szybko przełączać się między zakładkami Trasy, Ulubione i Styl jazdy.
Jak podaje NaviExpert, najważniejszym elementem aplikacji jest mapa. Tylko w ostatnim kwartale twórcy nawigacji wprowadzili aż 7289 remontów i zmian organizacji ruchu, 8 nowych inwestycji drogowych, 17 498 punktów POI, a także 4 nowe fotoradary i 1 odcinkowy pomiar prędkości. Dlatego w najnowszej wersji NaviExperta na Androida mapa odgrywa główną rolę także w samym interfejsie i to właśnie ona stała się nowym ekranem początkowym aplikacji.
Wszystkie dotychczas zapisane punkty, trasy oraz ulubione miejsca zostały automatycznie przeniesione na nowy ekran. Użytkownicy, którzy wolą wcześniejszy układ, mogą jeszcze przez pewien czas przełączyć się na poprzedni widok w ustawieniach aplikacji. NaviExpert w wersji 16.0 jest już dostępny do pobrania w Google Play.
Abonament ze zniżką 40%
Z okazji wydania najnowszej wersji, dostawca nawigacji przygotował specjalną promocję – 40% rabat na zakup abonamentów rocznych nawigacji. Nowe ceny zaczynają się od 71 zł za mapy Polski, za Polskę i Europę trzeba zapłacić 89,99 zł. Promocja jednak potrwa tylko do poniedziałku, 6 października, więc warto się pospieszyć. Zakupu można dokonać bezpośrednio w aplikacji (Menu > Sklep) lub na sklepie internetowym NaviExperta.