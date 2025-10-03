NaviExpert z nową wersją. Na start rabat 40%

NaviExpert udostępnia nową odsłonę aplikacji dla systemu Android. W wersji 16.0 pojawił się przeprojektowany ekran główny, który zapewnia użytkownikom szybszy dostęp do mapy, tras i ulubionych punktów, a także większą wygodę codziennego korzystania z nawigacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy ekran startowy łączy dotychczas znane funkcje – takie jak często używane miejsca czy zapisane trasy – z rozszerzonym podglądem mapy i intuicyjnym systemem zarządzania punktami.

Użytkownicy mogą teraz m.in.: zobaczyć swoją aktualną pozycję na mapie zaraz po uruchomieniu aplikacji, dodawać punkty Dom i Praca jednym kliknięciem, korzystać z trzech poziomów widoku listy startowej (zwinięty, pośredni i rozwinięty), grupować ulubione punkty i oznaczać je kolorami dla łatwiejszej organizacji, a także szybko przełączać się między zakładkami Trasy, Ulubione i Styl jazdy.

Jak podaje NaviExpert, najważniejszym elementem aplikacji jest mapa. Tylko w ostatnim kwartale twórcy nawigacji wprowadzili aż 7289 remontów i zmian organizacji ruchu, 8 nowych inwestycji drogowych, 17 498 punktów POI, a także 4 nowe fotoradary i 1 odcinkowy pomiar prędkości. Dlatego w najnowszej wersji NaviExperta na Androida mapa odgrywa główną rolę także w samym interfejsie i to właśnie ona stała się nowym ekranem początkowym aplikacji.

Wszystkie dotychczas zapisane punkty, trasy oraz ulubione miejsca zostały automatycznie przeniesione na nowy ekran. Użytkownicy, którzy wolą wcześniejszy układ, mogą jeszcze przez pewien czas przełączyć się na poprzedni widok w ustawieniach aplikacji. NaviExpert w wersji 16.0 jest już dostępny do pobrania w Google Play.

Abonament ze zniżką 40%