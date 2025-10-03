Galaxy S26 Ultra z ekranem prywatności. Znamy nowe szczegóły

Jak już wiadomo z wcześniejszych doniesień, Samsung pracuje nad nową funkcją, która może okazać się dużo bardziej praktyczna niż dotychczasowe rozwiązania z naklejanymi foliami ochronnymi. W kodzie nadchodzącej aktualizacji One UI 8.5 odkryto Privacy Display – tryb, który ogranicza kąty widzenia ekranu, by osoby postronne nie mogły podejrzeć zawartości urządzenia. Co ważne, funkcję będzie można włączać i wyłączać w zależności od sytuacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwsze szczegóły zdradzają, że Privacy Display da się aktywować ręcznie, włączyć według harmonogramu albo uruchomić automatycznie, gdy smartfon wykryje, że jego właściciel znajduje się w zatłoczonych miejscach, takich jak metro czy winda. Co więcej, użytkownicy będą mogli wskazać aplikacje, w których tryb prywatności włączy się automatycznie.

Screeny udostępnione przez użytkownika platformy X o nicku Ach zdradzają jeszcze kilka ciekawych możliwości. Tryb prywatności nie musi obejmować całego wyświetlacza – da się go zastosować tylko na niektórych elementach, np. wyskakujących powiadomieniach czy oknie w trybie picture‑in‑picture. Samsung przewiduje także dodatkowe zabezpieczenia zdjęć oznaczonych jako prywatne w Galerii, a nawet elementów ekranu blokady, takich jak PIN czy wzór odblokowania.

Najbardziej restrykcyjny tryb, nazwany Maximum Privacy, dodatkowo ściemnia ekran, co jeszcze bardziej utrudnia podglądanie treści osobom postronnym.