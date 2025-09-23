Sprzęt

Galaxy S26 Ultra z Magicznymi Pikselami. Pierwszy na świecie

Samsung dopiero wprowadza One UI 8, ale już trwają prace nad kolejnymi wersjami. Galaxy S26 Ultra ma dostać nowy ekran dbający o prywatność, a w kodzie One UI 8.5 znaleziono ślady następnej dużej aktualizacji – One UI 9.0.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:45
0
Galaxy S26 Ultra z ekranem prywatności

Według najnowszych przecieków, Samsung planuje wyposażyć Galaxy S26 Ultra w ekran z funkcją Privacy Display. Dzięki niej treść widoczna jest wyłącznie dla osoby patrzącej na wprost. Z boku obraz ma być przyciemniony, co ograniczy ciekawskie spojrzenia w miejscach publicznych.

Za rozwiązanie odpowiada technologia Flex Magic Pixel, którą Samsung pokazywał już na targach MWC. To właśnie Ultra ma być pierwszym smartfonem w portfolio producenta, który dostanie taką funkcję.

Jaśniejszy, cieńszy i bardziej oszczędny

Nowy wyświetlacz nie tylko poprawi prywatność, ale też zaoferuje lepsze parametry. Samsung zamierza wykorzystać materiał M14, co ma dać wyższą jasność, mniejsze zużycie energii i dłuższą żywotność panelu.

Dzięki temu Galaxy S26 Ultra ma szansę wyraźnie odróżniać się od konkurencji i znów przyciągnąć uwagę osób, które szukają najbardziej zaawansowanego ekranu na rynku.

One UI 9.0 już w kodzie

Równolegle pojawiły się pierwsze informacje o One UI 9.0. W kodzie testowej wersji One UI 8.5 znaleziono odwołania do następnej edycji nakładki. Wszystko wskazuje na to, że będzie oparta na Androidzie 17 i zadebiutuje w przyszłym roku.

Pierwsze aktualizacje mają trafić na serię Galaxy S26, a także na kolejne składane modele. Wśród tych ostatnich znajdzie się niezaprezentowany jeszcze Galaxy Z Fold w wersji "tri-fold".

Czego możemy się spodziewać?

Na razie nie znamy pełnej listy nowości, ale pewniakiem jest większy nacisk na sztuczną inteligencję. Samsung w ostatnich aktualizacjach mocno rozwija personalizację, płynniejsze animacje i AI w aparacie. Wiele wskazuje na to, że One UI 9.0 pójdzie w tym samym kierunku, ale na większą skalę.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: @UniverseIce / X, Phone Arena, SamMobile, Android Headlines