Bezpieczeństwo

Bank zablokuje ci rachunek? Sprawdzamy fakty

W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja o nowym wymogu, który od października miały wprowadzić polskie banki. Jeśli użytkownicy się nie dostosują, to ich konta mają być blokowane. Rzeczywistość jest zupełnie inna.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:00
Kilka dużych mediów napisało w ostatnich dniach o nowym wymogu, który rzekomo od października wprowadziły polskie banki. Mowa o Kwocie Transakcyjnej Użytkownika. Ma ją aktywować każdy klient, a jeśli tego nie zrobi, to jego konto zostanie zablokowane. To nieprawda. Nic takiego nie obowiązuje ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej. Wyjaśnienie opublikował nawet Związek Banków Polskich.

Blokada konta? Wyjaśniamy

Nowe przepisy rzeczywiście weszły w życie od 1 października 2025 roku, ale w Meksyku. Tak, Kwota Transakcji Użytkownika obowiązuje daleko za Oceanem Atlantyckim. Podobne przepisy nie obowiązują w Unii Europejskiej, a tym bardziej w Polsce. Nikt nikomu nie będzie blokował rachunku bankowego z powodu niedostosowania się do tych regulacji.

W związku z informacjami, które zostały dziś szeroko rozpowszechnione w mediach o rzekomych, nowych regulacjach prawnych obowiązujących banki od 1 października br., które to regulacje miałyby wprowadzać ograniczenia dla klientów w transakcjach płatniczych, Związek Banków Polskich wyjaśnia, iż ww. komunikaty dotyczą wiadomości publikowanych w mediach meksykańskich i nie dotyczą polskiego rynku.

informuje Związek Banków Polskich.

Jednocześnie ZBP przypomina, że limity transakcji płatniczych od lat funkcjonują w polskim sektorze bankowym. Każdy bank ustala je samodzielnie, a klienci — w razie potrzeby — mogą je zmieniać w aplikacji bankowej czy serwisie internetowym banku. Ich celem jest bezpieczeństwo transakcji płatniczych.

Banki ostrzegają

Związek Banków Polskich przestrzega też, że sytuacja może zostać wykorzystana przez oszustów. Informacja o nowych regulacjach mogła trafić do wielu osób, które nie doczytały, że dotyczy ona Meksyku. To woda na młyn dla cyberprzestępców, którzy mogą to wykorzystać we własnych działaniach.

Jednocześnie, apelujemy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności — oszuści mogą przykładowo wykorzystać obecną sytuację do uruchomienia kampanii phishingowej, rozsyłając wiadomości z prośbą o zalogowanie się na fałszywych stronach banków w celu wyłudzenia poufnych danych i przejęcia dostępu do rachunków.

apeluje ZBP.
Image
telepolis
Związek Banków Polskich blokada konta blokada rachunku Kwota Transakcji Użytkownika
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Związek Banków Polskich