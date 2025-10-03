Bank zablokuje ci rachunek? Sprawdzamy fakty

Kilka dużych mediów napisało w ostatnich dniach o nowym wymogu, który rzekomo od października wprowadziły polskie banki. Mowa o Kwocie Transakcyjnej Użytkownika. Ma ją aktywować każdy klient, a jeśli tego nie zrobi, to jego konto zostanie zablokowane. To nieprawda. Nic takiego nie obowiązuje ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej. Wyjaśnienie opublikował nawet Związek Banków Polskich.

Blokada konta? Wyjaśniamy

Nowe przepisy rzeczywiście weszły w życie od 1 października 2025 roku, ale w Meksyku. Tak, Kwota Transakcji Użytkownika obowiązuje daleko za Oceanem Atlantyckim. Podobne przepisy nie obowiązują w Unii Europejskiej, a tym bardziej w Polsce. Nikt nikomu nie będzie blokował rachunku bankowego z powodu niedostosowania się do tych regulacji.

W związku z informacjami, które zostały dziś szeroko rozpowszechnione w mediach o rzekomych, nowych regulacjach prawnych obowiązujących banki od 1 października br., które to regulacje miałyby wprowadzać ograniczenia dla klientów w transakcjach płatniczych, Związek Banków Polskich wyjaśnia, iż ww. komunikaty dotyczą wiadomości publikowanych w mediach meksykańskich i nie dotyczą polskiego rynku. informuje Związek Banków Polskich.

Jednocześnie ZBP przypomina, że limity transakcji płatniczych od lat funkcjonują w polskim sektorze bankowym. Każdy bank ustala je samodzielnie, a klienci — w razie potrzeby — mogą je zmieniać w aplikacji bankowej czy serwisie internetowym banku. Ich celem jest bezpieczeństwo transakcji płatniczych.

Banki ostrzegają

Związek Banków Polskich przestrzega też, że sytuacja może zostać wykorzystana przez oszustów. Informacja o nowych regulacjach mogła trafić do wielu osób, które nie doczytały, że dotyczy ona Meksyku. To woda na młyn dla cyberprzestępców, którzy mogą to wykorzystać we własnych działaniach.