Spotify z aktualizacją. Przyda się także do nawiązywania przyjaźni

Spotify dąży do jednego celu i ma nowe pomysły

Spotify wczoraj ogłosiło nową aktualizację dla swoich użytkowników. Platforma wprowadziła funkcję "Aktywność słuchania" ("Listening Activity") i "Prośbę o udział w sesji słuchania Jam" ("Requested to Jam") w Wiadomościach. Umożliwi to jeszcze więcej interakcji za pośrednictwem wiadomości prywatnych.

Już wkrótce będzie można za ich pośrednictwem poprosić o dołączenie do sesji odsłuchu innej osoby i zacząć dodawać utwory w taki sposób, w jaki działa to już w serwisie Jam. Aplikacja będzie działała na Androidzie i iOS i dotyczy, na razie, wersji Premium. Szersze wdrożenie spodziewane jest w lutym, ale już teraz niektórzy mogą zacząć z tego korzystać.

Po włączeniu opcji "Aktywność słuchania" inni użytkownicy będą mogli zobaczyć, czego słuchamy, a co więcej — dodać te utwory do własnych list odtwarzania.

Wygodny sposób zapraszania znajomych