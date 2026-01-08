Spotify z aktualizacją. Przyda się także do nawiązywania przyjaźni
Funkcja wiadomości Spotify otrzymała aktualizację, która pozwoli podtrzymać, albo też i nawiązać przyjaźń. To też nic innego, jak kontynuacja ubiegłorocznego nacisku na udostępnianie muzyki.
Spotify dąży do jednego celu i ma nowe pomysły
Spotify wczoraj ogłosiło nową aktualizację dla swoich użytkowników. Platforma wprowadziła funkcję "Aktywność słuchania" ("Listening Activity") i "Prośbę o udział w sesji słuchania Jam" ("Requested to Jam") w Wiadomościach. Umożliwi to jeszcze więcej interakcji za pośrednictwem wiadomości prywatnych.
Już wkrótce będzie można za ich pośrednictwem poprosić o dołączenie do sesji odsłuchu innej osoby i zacząć dodawać utwory w taki sposób, w jaki działa to już w serwisie Jam. Aplikacja będzie działała na Androidzie i iOS i dotyczy, na razie, wersji Premium. Szersze wdrożenie spodziewane jest w lutym, ale już teraz niektórzy mogą zacząć z tego korzystać.
Po włączeniu opcji "Aktywność słuchania" inni użytkownicy będą mogli zobaczyć, czego słuchamy, a co więcej — dodać te utwory do własnych list odtwarzania.
Wygodny sposób zapraszania znajomych
Aktualizacja w Wiadomościach sprawi, że u użytkowników pojawi się ikona Jam w prawym górnym rogu wątku wiadomości prywatnych. Po jej kliknięciu otworzy nam się podmenu "Aktywność słuchania", w którym będzie można poprosić o dołączenie, jeśli dana osoba wciąż słucha tych utworów. Spotify informuje, że w takim scenariuszu odbiorca zostanie "gospodarzem" sesji, ale obie strony będą mogły dodawać utwory, aby podtrzymać więź.