Zaktualizuj Mapy Google. Zmienią się dwie rzeczy

Mapy Google przejdą zauważalną zmianę. Deweloperzy postanowili zmienić dwa elementy interfejsu aplikacji w wersji na Androida.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:58
Mapy Google przejdą małe odświeżenie interfejsu aplikacji w wersji na Androida. Zmianie ulegną dwa kluczowe elementy.

Aktualizacja Map Google

Google postanowił lekko odświeżyć interfejs aplikacji Mapy na Androida. Pierwsza ze zmian dotyczy FAB, czyli Floating Action Button. To niewielki przycisk akcji, który umieszczony jest w prawym, dolnym rogu. Kliknięcie go pozwala ustalić cel nasze trasy. W nowej wersji aplikacji przycisk będzie mniejszy, więc ma mniej zasłaniać sam widok map.

Druga zmiana dotyczy przycisku, który znajduje się na FAB. Ten pozwala przenieść widok mapy do miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Do tej pory miał on kształt okręgu, a nie zaokrąglonego kwadratu, jak sąsiadujący element. To się teraz zmieni. Dodatkowo jego rozmiar będzie dopasowany do FAB, więc tym samym trochę mniejszy. Dodatkowo zmieni się ikona w środku przycisku.

Zmiana jest już stopniowo udostępniana użytkownikom, którzy korzystają z Map Google w wersji co najmniej 25.39. Prawdopodobnie trzeba chwilę poczekać, aż trafi ona na urządzenia wszystkich osób.

Mapy Google to najpopularniejsza aplikacja do nawigacji na świecie. Każdego dnia korzysta z niej średnio 154 mln osób. W samych Stanach Zjednoczonych każdy użytkownik spędza w aplikacji średnio 23 minuty dziennie. 

Zródła zdjęć: Ahyan Stock Studios / Shutterstock.com, PhoneArena
Źródła tekstu: PhoneArena