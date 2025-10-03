PKO BP wydał pilne ostrzeżenie. Taki błąd będzie opłakany w skutkach

Klienci PKO BP muszą mieć się na baczności. Trwa właśnie kampania phishingowa, która ma na celu wykraść dane ich kart płatniczych, a tym samym wyczyścić konto ze wszystkich środków. Wystarczy chwila nieuwagi, aby boleśnie odczuć skutki tego błędu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fałszywa aplikacja PKO BP

PKO BP przestrzega klientów, aby uważali na telefony oraz wiadomości SMS, w których oszuści podszywają się pod pracowników banku. W nich informują, że ich aplikacja mobilna miała problem z aktualizacją. W związku z tym konieczne jest pobranie nowej wersji z przesłanego przez nich linku.

W rzeczywistości odnośnik prowadzi do fałszywej wersji aplikacji, która — po zainstalowaniu — poprosi klienta o przyłożenie do telefonu karty płatniczej oraz podanie do niej kodu PIN. W ten sposób cyberprzestępcy wykradają dane karty, które następnie mogą wykorzystać do przeprowadzania nieautoryzowanych transakcji na naszym koncie. To prosta droga do straty ogromnej kwoty pieniędzy.

Pamiętaj! Nasz pracownik nie prosi o „przykładanie karty do telefonu” ani wpisanie PIN-u karty w aplikacji. Jeśli masz wątpliwości, z kim rozmawiasz, możesz potwierdzić tożsamość naszego pracownika w aplikacji IKO. ostrzega PKO BP w komunikacie.

Bank przypomina, aby nie otwierać żadnych linków w wiadomościach e-mail oraz SMS-ach, ponieważ PKO BP nigdy ich nie wysyła. Pamiętajcie też, aby aplikacje mobilne pobierać tylko i wyłącznie z oficjalnych sklepów (Google Play i App Store).

Co jeśli zainstalowałeś aplikację?

Co w sytuacji, gdy już zainstalowałeś fałszywą aplikację mobilną na swoim telefonie? Przede wszystkim powinieneś jak najszybciej zastrzec swoją kartę płatniczą, której dane przekazałeś oszustom. Dzięki temu nie będą oni w stanie wykorzystać jej do nieautoryzowanych transakcji na koncie. Następnie bank zaleca, aby skontaktować się z infolinią pod numerem 800 302 302.