Niektóre kremy SPF50+ są tak słabe jak SPF4. Testy ujawniły prawdę

Działają w końcu, czy nie?

Nadchodzi taki moment w ciągu roku, że większość z nas odrywa się od komputera i udaje się na wymarzony urop w ciepłe kraje. I wtedy sięga po krem z filtrem. Czy słusznie? Czego powinniśmy od niego oczekiwać, a co możemy dostać? Testy, o których mowa, zostały przeprowadzone na zlecenie organizacji konsumenckiej Choice. A wyniki testów, o zgrozo, w wielu przypadkach wykazały wcale niefajne rzeczy. Jeden z przetestowanych produktów, który posiada deklarowany współczynnik ochrony przeciwsłonecznej SPF50+, po przetestowaniu wykazał, że ten współczynnik wynosi zaledwie 4.

Testy obnażyły wiele produktów, które nie spełniały obietnicy widniejącej na opakowaniu. To zapoczątkowało serię wydarzeń. Niektórzy producenci natychmiast wycofali swoje produkty lub wstrzymali produkcję, aby przyjrzeć im się nieco bliżej.

Śledztwa medialne ujawniły także problemy związane ze sposobem testowania i opracowywania tego typu kosmetyków.

W tym tygodniu, Agencja Produktów Terapeutycznych (TGA) poinformowała, że kilka kremów przeciwsłonecznych opiera się na wspólnej "formule bazowej", stworzonej przez jednego producenta. I tu leży przysłowiowy pies pogrzebany. Wstępne testy wykazały, że niektóre kremy wyprodukowana na bazie tej formuły mogą mieć współczynnik SPF4.

I faktycznie, same testowanie tego typu produktów nie należy do najłatwiejszych. Standardowy test polega na nałożeniu kremu na skórę osoby i wystawienie jej na działanie promieni słonecznych, następnie sprawdzeniu jak bardzo zaczerwienienie rozwija się z czasem.