Ta strona działa tylko wtedy, gdy nie masz internetu
Offline Church to zaskakująca strona internetowa, która wymaga od użytkownika zupełnego odcięcia się od internetu, by zaczęła działać.
Zadziała tylko w trybie samolotowym
Offline Church to maleńka witryna, która przełamuje klasyczne podejście do stron internetowych. Paradoksalnie wymaga nie jak najlepszego łącza internetowego, tylko zupełnego odłączenia się od internetu, by zechciała w ogóle zadziałać.
Na komputerze nie uruchomimy jej w ogóle, zaś w przeglądarce na telefonie pojawi się nam maleńki kościółek na szczycie wzgórza, otoczony malowniczymi górami. I to jest ten moment, gdy do przejścia dalej musisz się odciąć od wszystkich dobrodziejstw mobilnej łączności.
Przejdź do trybu samolotowego, by wejść do kościoła offline
Gdy tylko to uczynimy, strona odświeży się, a duży przycisk na dole zachęci nas do interakcji. Mogą przydać się nam słuchawki podczas tej krótkiej, acz kojącej podróży do świata pozbawionego zbędnych bodźców. Zresztą, możecie to sprawdzić sami poniżej.