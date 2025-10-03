Tech

Ta strona działa tylko wtedy, gdy nie masz internetu

Offline Church to zaskakująca strona internetowa, która wymaga od użytkownika zupełnego odcięcia się od internetu, by zaczęła działać.

Ta strona działa tylko wtedy, gdy nie masz internetu

Zadziała tylko w trybie samolotowym

Offline Church to maleńka witryna, która przełamuje klasyczne podejście do stron internetowych. Paradoksalnie wymaga nie jak najlepszego łącza internetowego, tylko zupełnego odłączenia się od internetu, by zechciała w ogóle zadziałać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na komputerze nie uruchomimy jej w ogóle, zaś w przeglądarce na telefonie pojawi się nam maleńki kościółek na szczycie wzgórza, otoczony malowniczymi górami. I to jest ten moment, gdy do przejścia dalej musisz się odciąć od wszystkich dobrodziejstw mobilnej łączności.

Przejdź do trybu samolotowego, by wejść do kościoła offline

- głosi napis na stronie

Gdy tylko to uczynimy, strona odświeży się, a duży przycisk na dole zachęci nas do interakcji. Mogą przydać się nam słuchawki podczas tej krótkiej, acz kojącej podróży do świata pozbawionego zbędnych bodźców. Zresztą, możecie to sprawdzić sami poniżej.

Offline Church
Image
telepolis
offline church tryb samolotowy bez internetu
Zródła zdjęć: Blur_Stock / Shutterstock
Źródła tekstu: Offline Church, oprac. wł