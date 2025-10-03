Ta strona działa tylko wtedy, gdy nie masz internetu

Zadziała tylko w trybie samolotowym

Offline Church to maleńka witryna, która przełamuje klasyczne podejście do stron internetowych. Paradoksalnie wymaga nie jak najlepszego łącza internetowego, tylko zupełnego odłączenia się od internetu, by zechciała w ogóle zadziałać.

Na komputerze nie uruchomimy jej w ogóle, zaś w przeglądarce na telefonie pojawi się nam maleńki kościółek na szczycie wzgórza, otoczony malowniczymi górami. I to jest ten moment, gdy do przejścia dalej musisz się odciąć od wszystkich dobrodziejstw mobilnej łączności.

Przejdź do trybu samolotowego, by wejść do kościoła offline - głosi napis na stronie