Auto odpalisz iPhone'em. Sprawdź, czy twoja marka się załapie

Smartfon może zastąpić portfel. Zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy rozbudowany system płatności bezgotówkowych i aplikację mObywatel. Jednak Apple zadbało o to, aby użytkownicy z całego świata mogli zapomnieć także o kluczykach samochodowych. I chociaż opcja ta jest dostępna już od 2020 roku, to właśnie dołączyły do niej nowe marki.

iPhone zamiast kluczyków

Opcja ta ma trafić do wybranych modeli następujących marek:

Acura

Cadillac

Chery

Chevrolet

GMC

Hongqi

Lucid

Porsche

Rivian

Smart

Tata

Voyah

WEY

Już teraz jest ona dostępna w wybranych modelach następujących markek pojazdów:

Audi

Lotus

Nio

Polestar

BMW

BYD

BYD Leopard

Genesis

Hyundai

Hyundai wersja sportowa

KIA

Mercedes

Fangchengbao

RAM

Lynk&co

MINI

Volvo

ZEEKR

Xpeng

EXEED

Yangwang