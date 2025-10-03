Auto odpalisz iPhone'em. Sprawdź, czy twoja marka się załapie
Użytkownicy iPhone wkrótce przestaną potrzebować nie tylko portfela, ale także i kluczyków samochodowych. O ile mają odpowiednie auto.
Smartfon może zastąpić portfel. Zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy rozbudowany system płatności bezgotówkowych i aplikację mObywatel. Jednak Apple zadbało o to, aby użytkownicy z całego świata mogli zapomnieć także o kluczykach samochodowych. I chociaż opcja ta jest dostępna już od 2020 roku, to właśnie dołączyły do niej nowe marki.
iPhone zamiast kluczyków
Opcja ta ma trafić do wybranych modeli następujących marek:
- Acura
- Cadillac
- Chery
- Chevrolet
- GMC
- Hongqi
- Lucid
- Porsche
- Rivian
- Smart
- Tata
- Voyah
- WEY
Już teraz jest ona dostępna w wybranych modelach następujących markek pojazdów:
- Audi
- Lotus
- Nio
- Polestar
- BMW
- BYD
- BYD Leopard
- Genesis
- Hyundai
- Hyundai wersja sportowa
- KIA
- Mercedes
- Fangchengbao
- RAM
- Lynk&co
- MINI
- Volvo
- ZEEKR
- Xpeng
- EXEED
- Yangwang
Pozwala ona na zdalne otwieranie i zamykanie drzwi, a także na otwieranie drzwi kiedy jesteśmy blisko auta i automatyczne ich zamykanie kiedy się oddalimy. Kiedy zaś wejdziemy ze smartfonem do auta, to pozwala na uruchamianie zapłonu i silnika, czyli dokładnie na to, na co pozwala zwykły kluczyk.