Auto odpalisz iPhone'em. Sprawdź, czy twoja marka się załapie

Użytkownicy iPhone wkrótce przestaną potrzebować nie tylko portfela, ale także i kluczyków samochodowych. O ile mają odpowiednie auto.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:41
0
Smartfon może zastąpić portfel. Zwłaszcza w Polsce, gdzie mamy rozbudowany system płatności bezgotówkowych i aplikację mObywatel. Jednak Apple zadbało o to, aby użytkownicy z całego świata mogli zapomnieć także o kluczykach samochodowych. I chociaż opcja ta jest dostępna już od 2020 roku, to właśnie dołączyły do niej nowe marki.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone zamiast kluczyków

Opcja ta ma trafić do wybranych modeli następujących marek:

  • Acura
  • Cadillac
  • Chery
  • Chevrolet
  • GMC
  • Hongqi
  • Lucid
  • Porsche
  • Rivian
  • Smart
  • Tata
  • Voyah
  • WEY

Już teraz jest ona dostępna w wybranych modelach następujących markek pojazdów:

  • Audi
  • Lotus
  • Nio
  • Polestar
  • BMW
  • BYD
  • BYD Leopard
  • Genesis
  • Hyundai
  • Hyundai wersja sportowa
  • KIA
  • Mercedes
  • Fangchengbao
  • RAM
  • Lynk&co
  • MINI
  • Volvo
  • ZEEKR
  • Xpeng
  • EXEED
  • Yangwang

Pozwala ona na zdalne otwieranie i zamykanie drzwi, a także na otwieranie drzwi kiedy jesteśmy blisko auta i automatyczne ich zamykanie kiedy się oddalimy. Kiedy zaś wejdziemy ze smartfonem do auta, to pozwala na uruchamianie zapłonu i silnika, czyli dokładnie na to, na co pozwala zwykły kluczyk. 

telepolis
