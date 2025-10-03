Bezpieczeństwo

Signal z nowym zabezpieczeniem. Ma chronić przed atakami kwantowymi

W sieci coraz częściej można spotkać twierdzenia sugerujące, że wraz z rozwojem technologii kwantowych wszelkie zabezpieczenia stracą na znaczeniu. Na szczęście rzeczywistość jest bardziej skomplikowana.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 03 PAŹ 2025
Rozwiązaniem problemu ataków kwantowych ma być technologia Sparse Post-Quantum Ratchet, w skrócie SPQR. W dużym uproszczeniu mechanizm ten będzie stale aktualizował klucze szyfrujące w rozmowach i odrzucał stare. W ten sposób nawet jeśli jeden z kluczy zostanie wykradziony, to nie będzie można go wykorzystać w podsłuchiwaniu kolejnych rozmów. I chociaż brzmi to banalnie, to mechanizm odpowiedzialny za aktualizację kluczy szyfrujących u obojga rozmówców wcale banalną kwestią nie jest.

Jak ma działać SPQR

Pod względem kryptografii SPQR korzysta z postkwantowego mechanizmu kapsułkowania klucza (ML-KEM), zastępując nim klasyczny protokół Diffiego-Hellmana oparty na krzywych eliptycznych. Dodatkowo wykorzystuje efektywne techniki fragmentacji i usuwania danych, co pozwala obsługiwać klucze o dużych rozmiarach bez istotnego obciążania przepustowości.

Jeśli na tym etapie czujecie się nieco zagubieni, to nie martwcie się: ja też byłem. Jednak w dużym uproszczeniu, każda ze stron połączenia generuje własny klucz prywatny. Następnie za pomocą obliczeń matematycznych generuje klucz publiczny, który jest przekazywany drugiej stronie. Następnie łączą one otrzymany klucz publiczny z własnym kluczem prywatnym i dokonuje obliczeń, czego efektem jest ten sam wspólny klucz współdzielony. 

W przypadku kapsułkowania klucza, czyli ML-KEM mechanizm przebiega podobnie, jednak tylko jedna strona kapusłkuje losowy klucz i go wysyła. Dodatkowo obliczenia opierają się na problemie krat, czyli geometrycznych struktur przypominających nieskończoną siatkę punktów w przestrzeni. Różnica polega na tym, że komputery kwantowe świetnie sobie radzą z obliczeniami krzywych eliptycznych — a przynajmniej powinny sobie świetnie z nimi radzić, kiedy już dostatecznie się rozwiną. Jednak problem krat jest dla nich zbyt skomplikowanym zadaniem matematycznym. 

Image
telepolis
Signal Komputery kwantowe Kwantowa kryptografia
Zródła zdjęć: Ink Drop / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer