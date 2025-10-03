Motoryzacja

Darowizna - pyk - i nie ma podatku. Skończyło się drodzy państwo

Niejednokrotnie udowadnialiśmy jako naród, że przepisy są po to, żeby je obchodzić. Tak było i tym razem, jednak rząd mówi dość.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 03 PAŹ 2025
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Darowizna - pyk - i nie ma podatku. Skończyło się drodzy państwo

Od 2022 roku wycofanie własności firmowej do swoich prywatnych zasobów i jego sprzedaż jest traktowana jak przychód z działalności gospodarczej. Dotyczy to głównie rzeczy kupionych w leasing, jak samochody. Jednak polscy przedsiębiorcy znaleźli sposób na uniknięcie nowych przepisów w trzech krokach. Pierwszym jest wykup danego dobra z leasingu. Następnym przekazanie go w formie darowizny komuś z zerowej grupy podatkowej. Do tej wchodzą nasi przodkowie, jak rodzice, czy dziadkowie, nasze rodzeństwo, małżonek, lub nasze dzieci, wnuki, czy prawnuki, czyli potomkowowie. Następnie taka osoba czeka 6 miesięcy i sprzedaje daną rzecz bez obciążenia podatkowego jak przy działalności gospodarczej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rząd chce ukrócić ten proceder

Takie rozwiązanie, chociaż omija podatki, jest jak najbardziej legalne i zgodne z prawem. Resort finansów ma jednak pomysł jak rozwiązać ten problem, jednocześnie uderzając w masę innych osób. Otóż ma to polegać na wydłużeniu okresu oczekiwania z 6 miesięcy na 3 lata. W ten sposób osoba obdarowana dopiero po takim czasie będzie mogła sprzedać to, co otrzymała. Jeśli zrobi to wcześniej, to zapłaci podatek wedle skali podatkowej, czyli 12 lub 32%. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pokrowiec na samochód CARPASSION Half 10017 (rozmiar S/M)
Pokrowiec na samochód CARPASSION Half 10017 (rozmiar S/M)
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Urządzenie rozruchowe MIKAVI ENERJUMP 1 z kompresorem powietrza
Urządzenie rozruchowe MIKAVI ENERJUMP 1 z kompresorem powietrza
0 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 449.99 zł
Mata samochodowa UNITEC 74515
Mata samochodowa UNITEC 74515
0 zł
14.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.99 zł
Advertisement

Dobrą wiadomością dla obdarowywanych jest to, że wciąż jesteśmy na etapie konsultacji społecznych, więc do wprowadzenia nowych przepisów w życie jest jeszcze długa droga.

Image
telepolis
Podatki samochody
Zródła zdjęć: RYosha / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Money.pl