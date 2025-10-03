Masz Galaxy? Szykuj się na najlepszego Androida jak w Pixelach

Samsung szykuje sporą niespodziankę dla użytkowników swoich smartfonów. Nadchodząca aktualizacja One UI 8.5 nie tylko przyniesie kolejne poprawki i nowinki, ale też wprowadzi ważną zmianę w podejściu firmy do aktualizacji Androida. Zamiast bazować na pełnej, corocznej wersji systemu, jak robiła to do tej pory większość producentów, Samsung sięgnie po najnowsze wydanie kwartalne – Android 16 QPR2. Co z tego wynika?

Kwartalne wydania Androida to masa nowych funkcji

One UI 8.5 pojawi się na rynku wraz z serią Galaxy S26, której premierę zaplanowano na początek przyszłego roku. Dzięki wyciekom testowych buildów już teraz wiadomo, że Samsung szykuje sporo niespodzianek programowych. Najważniejszą jest właśnie wykorzystanie najnowszego Androida 16 QPR2, a nie bazowej wersji systemu sprzed kilku miesięcy. Do tej pory takie kwartalne uaktualnienia wykorzystywał niemal wyłącznie Google w swoich Pixelach, podczas gdy inni producenci czekali na duże coroczne edycje Androida. Wynikało to z prostej przyczyny – łatwiej raz do roku wydać własną nakładkę na podstawie głównego wydania Androida niż wprowadzać nowe systemy cztery razy w roku, co byłoby bardziej pracochłonne.

Ruch Samsunga oznacza, że posiadacze Galaxy szybciej otrzymają dostęp do najnowszych funkcji dodawanych przez Google w ramach kwartalnych aktualizacji. W przeszłości brak tego podejścia sprawiał, że wiele nowinek – jak wprowadzona w Androidzie 15 funkcja Kontrola tożsamości, blokująca złodziejom możliwość wykonywania na telefonie niebezpiecznych działań mimo znajomości kodu odblokowania – dopiero teraz trafia do smartfonów wraz z aktualizacjami do Androida 16. Poza Google tylko Samsung wprowadził Kontrolę tożsamości do One UI 7.