Comet to przeglądarka internetowa od Perplexity, która całkowicie wywraca sposób korzystania z internetu.

Można wręcz powiedzieć, że jest to przeglądarka, która przegląda internet za użytkownika. I chociaż jest oparta na Chromium, to różnice między nimi są kolosalne, ponieważ Perplexity zadbało o to, aby była ona przepełniona AI. Oczywiście Comet nie jest niczym nowym. Jednak do tej pory, aby z niej skorzystać, konieczna była opłata w wysokości 900 zł miesięcznie, lub specjalne zaproszenie. Jednak w tej beczce miodu jest także łyżka dziegciu, a dokładniej CometJacking.

CometJacking

Atak ten nie wymaga żadnych danych logowania, ani nawet interakcji ze strony użytkownika. Wystarczy, że osoba, która zechce dokonać ataku, udostępni Ci w niej złośliwy adres URL. Zawarte w nim ukryte instrukcje dadzą atakującemu pełny dostęp do poufnych danych z połączonych z przeglądarką usług, jak np. poczty e-mail. Dodatkowo w trakcie ataku możliwe jest zlecanie działań agentowi AI z zewnątrz, przejmując de facto kontrolę nad przeglądarką ofiary.