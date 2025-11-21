To pierwszy taki SSD na rynku. A wsadzisz go wszędzie

Amerykańska firma Patriot zapowiedziała oficjalnie nowe nośniki półprzewodnikowe z interfejsem PCI Express 5.0 x4. Mowa o serii PV563, którą po raz pierwszy widzieliśmy już pod koniec maja, na tajwańskich targach Computex 2025. Ma być to połączenie wysokiej wydajności, przystępnych cen i kompatybilności z wieloma urządzeniami.

Wydajność do 14 GB/s i aż 5 lat gwarancji

Opisywane SSD to popularny standard M.2 2280. Zdecydowano się na kontroler Maxiotek MAP1806 oraz bliżej nieokreślone kości 3D TLC NAND, ale brak tutaj pamięci podręcznej DRAM - zamiast tego mowa o HBM (Host Memory Buffer). Deklarowany pobór mocy ma nie przekraczać 8 W.

Mowa o trzech różnych pojemnościach - 1, 2 i 4 TB. Na papierze różnią się one zauważalnie wydajnością, ale to potwierdzą dopiero testy:

Patriot PV563(H) (1 TB) - do 14 000 MB/s dla odczytu i do 7500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Patriot PV563(H) (2 TB) - do 14 000 MB/s dla odczytu i do 10 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Patriot PV563(H) (4 TB) - do 14 000 MB/s dla odczytu i do 11 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Do sprzedaży trafią dwa warianty - Patriot PV563 i PV563H, a różnić je będzie układ chłodzenia. W pierwszym przypadku mowa o grafenowej naklejce, w drugim o aluminiowym radiatorze. Zapewnia to kompatybilność z laptopami, handheldami, konsolami i komputerami stacjonarnymi.