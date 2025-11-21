Apple N1 to kolejny chip giganta. Skok wydajności jest oceniany na 40%

Nie jest tajemnicą, że Apple chce być niezależne od zewnętrznych dostawców. Dlatego też gigant ten od lat projektuje własne układy SoC dla iPhone i Maców. Natomiast wraz z iPhone 16e zadebiutował autorski modem, czyli Apple C1. O wiele mniejszym echem odbiła się jednak premiera Apple N1, który zadebiutował wraz z serią iPhone 17. Teraz Ookla przyjrzała się możliwościom nowego układu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple N1

Zanim jednak do nich przejdziemy, to warto wyjaśnić, czym chip N1 tak w ogóle jest. Otóż łączy on moduły łączności Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. Mowa wiec o komunikacji. Do iPhone 16 włącznie dostawcą dla Apple był Broadcom. Trzeba jednak przyznać, że przejście na autorskie rozwiązanie wyszło firmie na dobre.

Średnia prędkość pobierania w testach prędkości dla iPhone 17 wynosi 329,56 Mb/s. Dla porównania dla iPhone 16 jest to 236,46 Mb/s. Jeśli chodzi o wysyłanie, to mowa jest o 103,26 Mb/s w najnowszej serii, co jest znacznym skokiem w porównaniu do 73,68 Mb/s.