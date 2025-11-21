AYANEO Pocket Vert będzie konsolą do emulacji klasy premium

Nie jest to próba odtworzenia klasycznego Game Boya, a sprawienia, aby emulacja również była premium. Ayaneo Pocket Vert ma być wyjątkową konsolą na bazie Androida, która skupia się głównie na klasycznym GB. Najlepszym dowodem na to ma być 3,5-calowy ekran o rozdzielczości 1600x1440 pikseli. Dla porównania klasyczny Game Boy ma 160x144 pikseli, czyli 10 razy mniej. Skalowanie rozdzielczości będzie więc na najwyższym poziomie.

Ayaneo Pocket Vert

sama obudowa urządzenia ma być metalowa, a konsola ma pracować na systemie opartym na Androidzie. Obecność Krzyżaka i spustów z tyłu wskazuje, że nie tylko Game Boy może być na niej emulowany. Jeśli chodzi o baterię, to ta ma oferować 6000 mAh. Niestety, producent wciąż nie pochwalił się zastosowanym procesorem, ani tym, ile RAM zapewnił urządzeniu.

Ciekawie natomiast prezentuje się kwestia gałek analogowych. Tych, rzecz jasna nie ma. Jednak pod d-padem i przyciskami akcji są ukryte pola dotykowe, które mają emulować analogii. Na pewno wpływa to pozytywnie na estetykę urządzenia, ale nie na jego ergonomię. Chociaż lepsze takie rozwiązanie, niż całkowity brak analogów.

Niestety, cena urządzenia, ani to, kiedy trafi ono do sprzedaży, wciąż nie są znane.



