Centra danych w kosmosie to nie żart. Miliarder ujawnia datę

Centra danych w kosmosie?

Jedni stawiają na pływające centra danych, inni wspominają o kosmosie. Nic dziwnego, AI musi gdzieś zamieszkać i to nie jest żart. Znalezienie optymalnego rozwiązania to teraz jedno z większych wyzwań.

Jeff Bezos powiedział, że jego zdaniem, w ciągu najbliższych 10-20 lat w kosmosie powstaną centra danych o mocy gigawatów. Ale to nie wszystko. Dzięki ciągłej dostępności energii słonecznej z czasem przewyższą one swoją wydajnością istniejące centra danych na Ziemi.

Koncepcja orbitalnych centrów danych jest dość popularna wśród gigantów technologicznych, ponieważ te na Ziemi, zauważalnie zwiększyły zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę, potrzebną do chłodzenia swoich serwerów.

Te gigantyczne klastry szkoleniowe lepiej będzie zbudować w kosmosie, bo mamy tam energię słoneczną 24/7. Nie ma chmur, deszczu i pogody. powiedział Jeff Bezos.

Jeśli zaś chodzi o przestrzeń kosmiczną, to wiąże się ona z wyzwaniami, takimi jak konserwacja, koszty i możliwe niepowodzenia startów rakiet.