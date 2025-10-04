Kosmos

Centra danych w kosmosie to nie żart. Miliarder ujawnia datę

Centra danych w kosmosie? Okazuje się, że to jak najbardziej możliwe, nawet rozsądne. Tak przynajmniej twierdzi Jeff Bezos. Założyciel Amazona wypowiedział się na ten temat wczoraj, podczas przemówienia w panelu Italian Tech Week 2025 w Turynie.

Centra danych w kosmosie?

Jedni stawiają na pływające centra danych, inni wspominają o kosmosie. Nic dziwnego, AI musi gdzieś zamieszkać i to nie jest żart. Znalezienie optymalnego rozwiązania to teraz jedno z większych wyzwań.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeff Bezos powiedział, że jego zdaniem, w ciągu najbliższych 10-20 lat w kosmosie powstaną centra danych o mocy gigawatów. Ale to nie wszystko. Dzięki ciągłej dostępności energii słonecznej z czasem przewyższą one swoją wydajnością istniejące centra danych na Ziemi. 

Koncepcja orbitalnych centrów danych jest dość popularna wśród gigantów technologicznych, ponieważ te na Ziemi, zauważalnie zwiększyły zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę, potrzebną do chłodzenia swoich serwerów. 

Te gigantyczne klastry szkoleniowe lepiej będzie zbudować w kosmosie, bo mamy tam energię słoneczną 24/7. Nie ma chmur, deszczu i pogody.  

powiedział Jeff Bezos.

Jeśli zaś chodzi o przestrzeń kosmiczną, to wiąże się ona z wyzwaniami, takimi jak konserwacja, koszty i możliwe niepowodzenia startów rakiet. 

W dalszej części swojego przemówienia Jeff Bezos wypowiedział się także w kwestii sztucznej inteligencji — jest przekonany, że wpływ jej będzie głęboki i trwały, pomimo całego tego głośnego ryzyka bańki spekulacyjnej, o którym teraz sporo się mówi. Szef Amazona zaapelował także o rozróżnienie ważnej kwestii — skutków owej bańki od korzyści długoterminowych. 

telepolis
