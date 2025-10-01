Samsung i OpenAI tworzą potwora. AI zamieszka na morzu

To jedna z tych informacji, które brzmią jak scenariusz filmu science-fiction. Samsung, technologiczny gigant z Korei Południowej, ogłosił strategiczne partnerstwo z OpenAI, twórcą ChatGPT. Ale nie chodzi tu o nową funkcję w smartfonie. Skala tego przedsięwzięcia jest gigantyczna i obejmuje kluczowe spółki koreańskiego czebola.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mózg dla AI prosto z Korei

Sercem operacji będzie Samsung Electronics. Firma zostanie kluczowym partnerem i dostawcą pamięci dla globalnej inicjatywy OpenAI o nazwie kodowej Stargate. Mówimy tu o niewyobrażalnych liczbach. Zapotrzebowanie OpenAI może sięgnąć nawet 900 tysięcy wafli krzemowych z pamięciami DRAM miesięcznie. To absolutne maksimum światowych mocy produkcyjnych.

Samsung ma w ręku wszystkie karty. Oferuje nie tylko nowoczesne pamięci, ale też procesory logiczne i zaawansowane technologie pakowania chipów. Innymi słowy, dostarczy kompletny, ultrawydajny "mózg" dla systemów sztucznej inteligencji nowej generacji.

AI zamieszka na wodzie. To nie żart

Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Do gry wchodzą Samsung C&T oraz Samsung Heavy Industries, czyli giganci budowlany i stoczniowy. Ich celem jest wspólne tworzenie pływających centrów danych. Chodzi o ogromne, unoszące się na wodzie serwerownie, które będą zasilać AI.

Takie rozwiązanie ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim oszczędza cenne miejsce na lądzie. Po drugie, znacząco obniża koszty chłodzenia, bo wykorzystuje do tego naturalny potencjał wody morskiej. To także krok w stronę bardziej ekologicznej infrastruktury. Samsung ma już w tym doświadczenie i planuje badać możliwości budowy pływających elektrowni, które zasilałyby te obiekty.

Swój kluczowy udział będzie miała również spółka Samsung SDS. Zajmie się ona projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem centrami danych w ramach projektu Stargate. Co więcej, została oficjalnym resellerem usług OpenAI w Korei, pomagając lokalnym firmom wdrażać rozwiązania takie jak ChatGPT Enterprise.