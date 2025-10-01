Samsung i OpenAI tworzą potwora. AI zamieszka na morzu
Samsung i OpenAI łączą siły w projekcie, który wykracza poza wszystko, co dotąd widzieliśmy. Nie chodzi tylko o chipy i oprogramowanie. W grę wchodzą stocznie i potężna infrastruktura dla AI.
To jedna z tych informacji, które brzmią jak scenariusz filmu science-fiction. Samsung, technologiczny gigant z Korei Południowej, ogłosił strategiczne partnerstwo z OpenAI, twórcą ChatGPT. Ale nie chodzi tu o nową funkcję w smartfonie. Skala tego przedsięwzięcia jest gigantyczna i obejmuje kluczowe spółki koreańskiego czebola.
Mózg dla AI prosto z Korei
Sercem operacji będzie Samsung Electronics. Firma zostanie kluczowym partnerem i dostawcą pamięci dla globalnej inicjatywy OpenAI o nazwie kodowej Stargate. Mówimy tu o niewyobrażalnych liczbach. Zapotrzebowanie OpenAI może sięgnąć nawet 900 tysięcy wafli krzemowych z pamięciami DRAM miesięcznie. To absolutne maksimum światowych mocy produkcyjnych.
Samsung ma w ręku wszystkie karty. Oferuje nie tylko nowoczesne pamięci, ale też procesory logiczne i zaawansowane technologie pakowania chipów. Innymi słowy, dostarczy kompletny, ultrawydajny "mózg" dla systemów sztucznej inteligencji nowej generacji.
AI zamieszka na wodzie. To nie żart
Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Do gry wchodzą Samsung C&T oraz Samsung Heavy Industries, czyli giganci budowlany i stoczniowy. Ich celem jest wspólne tworzenie pływających centrów danych. Chodzi o ogromne, unoszące się na wodzie serwerownie, które będą zasilać AI.
Takie rozwiązanie ma mnóstwo zalet. Przede wszystkim oszczędza cenne miejsce na lądzie. Po drugie, znacząco obniża koszty chłodzenia, bo wykorzystuje do tego naturalny potencjał wody morskiej. To także krok w stronę bardziej ekologicznej infrastruktury. Samsung ma już w tym doświadczenie i planuje badać możliwości budowy pływających elektrowni, które zasilałyby te obiekty.
Swój kluczowy udział będzie miała również spółka Samsung SDS. Zajmie się ona projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem centrami danych w ramach projektu Stargate. Co więcej, została oficjalnym resellerem usług OpenAI w Korei, pomagając lokalnym firmom wdrażać rozwiązania takie jak ChatGPT Enterprise.
Cała operacja to potężny ruch, który ma wesprzeć ambicje Korei Południowej, by stać się jednym z trzech najważniejszych państw świata w dziedzinie sztucznej inteligencji. Samsung pokazuje, że myśli o tym śmiertelnie poważnie, a sojusz z OpenAI to dopiero początek.