Aplikacje

Masz WhatsApp? Koniecznie zrób to, zanim inni cię wyprzedzą

Po wielu latach plotek WhatsApp w końcu szykuje zmianę, na którą czekała spora grupa użytkowników. Komunikator może zerwać z pewną tradycją.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Masz WhatsApp? Koniecznie zrób to, zanim inni cię wyprzedzą

Chociaż WhatsApp rozwija się bardzo szybko i praktycznie z miesiąca na miesiąc otrzymuje nowe funkcje, to wciąż brakowało mu jednej rzeczy, o której plotki krążyły od kilku lat. Najnowsza wersja beta w końcu zapowiada tę kluczową zmianę.

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp z cenną nowością

Aktualnie, jeśli chcecie korzystać z WhatsAppa, to musicie mieć konto założone na podstawie numeru telefonu. To standard, do którego użytkownicy już się przyzwyczaili. Nie oznacza to, że nie chcieli w tej kwestii zmiany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to być może już wkrótce właśnie tego się doczekają.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 5G 256GB 6.1" Północ (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 5G 256GB 6.1" Północ (CPO)
0 zł
2899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899.99 zł
Telefon MYPHONE 6410 LTE Czarny
Telefon MYPHONE 6410 LTE Czarny
0 zł
129 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Smartfon DOOGEE Blade 10 Pro Energy 6/256GB 6.56" 90Hz Czarny
Smartfon DOOGEE Blade 10 Pro Energy 6/256GB 6.56" 90Hz Czarny
0 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749.99 zł
Advertisement

W najnowszej wersji beta WhatsAppa pojawiła się możliwość zarezerwowania nazwy użytkownika. Warto zrobić to jak najszybciej, aby mieć pewność, że nikt inny nie wykorzysta naszego internetowego nicku.

W ten sposób WhatsApp nadrobi zaległości względem konkurencji. Podobną funkcję mają już Telegram, Signal, a nawet iMessage, który pozwala na korzystanie z adres e-mail. Niestety, nie wiemy, kiedy dokładnie nowość zawita do pełnej, stabilnej wersji komunikatora.

Image
telepolis
WhatsApp whatsapp nowości WhatsApp nazwa użytkownika nowość w whatsapp
Zródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena