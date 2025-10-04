Masz WhatsApp? Koniecznie zrób to, zanim inni cię wyprzedzą
Po wielu latach plotek WhatsApp w końcu szykuje zmianę, na którą czekała spora grupa użytkowników. Komunikator może zerwać z pewną tradycją.
Chociaż WhatsApp rozwija się bardzo szybko i praktycznie z miesiąca na miesiąc otrzymuje nowe funkcje, to wciąż brakowało mu jednej rzeczy, o której plotki krążyły od kilku lat. Najnowsza wersja beta w końcu zapowiada tę kluczową zmianę.
WhatsApp z cenną nowością
Aktualnie, jeśli chcecie korzystać z WhatsAppa, to musicie mieć konto założone na podstawie numeru telefonu. To standard, do którego użytkownicy już się przyzwyczaili. Nie oznacza to, że nie chcieli w tej kwestii zmiany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to być może już wkrótce właśnie tego się doczekają.
W najnowszej wersji beta WhatsAppa pojawiła się możliwość zarezerwowania nazwy użytkownika. Warto zrobić to jak najszybciej, aby mieć pewność, że nikt inny nie wykorzysta naszego internetowego nicku.
W ten sposób WhatsApp nadrobi zaległości względem konkurencji. Podobną funkcję mają już Telegram, Signal, a nawet iMessage, który pozwala na korzystanie z adres e-mail. Niestety, nie wiemy, kiedy dokładnie nowość zawita do pełnej, stabilnej wersji komunikatora.